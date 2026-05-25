جلد سوم اعلام الهدایه به زبان آذری ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد سوم کتاب «اعلام الهدایة» درباره حضرت فاطمه زهرا(س)، به زبان آذری ترجمه و منتشر شد.

این کتاب ارایه تصویری از شخصیت فردی و اجتماعی و فرازهای مختلف تاریخ زندگانی حضرت فاطمه سلام الله علیها است. به باور نگارنده، دختر رسول خدا(ص) برجسته‌ترین الگوی زن و برترین نمونه مادر را در دشوارترین لحظات تاریخ اسلام به نمایش گذاشته است.

به بیان وی، ایشان در صحنه کارزار با مشرکان و پایان دادن به نقشه‌ها و توطئه‌های منافقان حضور می‌یافت و همان گونه که در برابر منحرفان از خود پایداری نشان می‌داد، در عرصه آگاهی دادن به زنان مسلمان نیز خوش درخشید.

شخصیت زهرا(س) در قرآن، جلوه‌هایی از خصوصیات اخلاقی و جسمانی مبنی بر برتری ایشان نسبت به همسالان خود در تمامی ابعاد شخصیتی، مراحل رشد و بالندگی، ازدواج و موضع‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی ایشان پس از رحلت نبی مکرم اسلام(ص) از فرازهای اصلی مباحث این نوشتار است.

در پایان نیز از مصحف فاطمه(س) به عنوان میراث علمی آن بانوی گرامی یاد و به برخی از ویژگی‌های آن اشاره شده است.

اعلام الهدایه به قلم سید منذر حکیم و با همکاری عدی الغریباوی، از سوی گروی از مترجمان به زبان آذری ترجمه شده و به قطع وزیری منتشر شده است.

.....................................

پایان پیام/ 167