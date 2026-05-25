فرزندآوری امتداد حیات مومنانه در اسلام است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی در همایش جوانی جمعیت از برنامه‌های بنیاد کرامت ضمن خیر مقدم به زوج‌های جوان و همراهان و نیز فعالان عرصه فرزند آوری و جوانی جمعیت، و تبریک سالروز ازدواج حضرت زهرا (س) و امام علی (ع) حدیث نبوی «تَنَاکَحُوا تَنَاسَلُوا تَکْثُرُوا فَإِنِّی أُبَاهِی بِکُمُ اَلْأُمَمَ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ» قرائت کرد و گفت: پیامبراعظم می‌فرمایند ازدواج کنید نسلتان را زیاد کنید من به جمعیت شما در روز قیامت افتخار می‌کنم.

وی افزود: ازدواج مسلمانان قبل از هرچیزی دل نازنین پیامبر (ص) را شاد می‌کند. یکی از توصیه‌های رهبر عزیز شهید که بر آن تاکید داشتند و تکرار آن مسئله را جزو برنامه‌های خود می‌دانستند مسئله جوانی جمعیت بود.

تولیت آستان قدس رضوی بیان داشت: امام شهید سال ۹۱ در سفر به خراسان شمالی بحث جمعیت را مطرح کردند و فرمودند: در سال‌های گذشته ما بر اساس تحلیل غلطی به این نتیجه رسیدیم جلوی رشد جمعیت را بگیریم این تصمیم اشتباهی بود.

وی افزود: شاید از معدود مواردی که رهبر عظیم الشان با کمال شجاعت و تواضع گفتند ما اشتباه کردیم همین مسئله جوانی جمعیت بود.

آثار برکات جوانی جمعیت

آیت الله مروی بیان داشت: جمعیت یکی از مولفه‌های اصلی قدرت سخت و نرم هر کشور است سیاست قدیمی غربی‌ها مبنی بر محدودیت نسل امروز گریبان گیر آنها هم شده است.

وی افزود: برخی کشورها برای فرزندآوری جایزه قرار دادند تسهیلاتی برای زوجین در نظر گرفتند تا آنها تشویق شوند، حالا که با این خسارت بزرگ مواجه شدند درک می‌کنند جمعیت چه نقشی در جبهه‌های مختلف دارد.

استاد سطح عالی حوزه بیان داشت: در دوره ستمشاهی درو دیوار پر بود از شعار استعماری و غربی فرزند کمتر، که حالا سبب پشیمانی آنها نیز شده و متاسفانه در زندگی اسلامی ما هم وارد شده است.

وی با اشاره به کاهش جمعیت جوان کشور در سال‌های آینده به عنوان جمعیت مولد در ستون توسعه، ابراز نگرانی کرد و گفت: جمعیت و کشوری که جوان نداشته باشد نیروی مولد ندارد، این نیرو نباشد توسعه در کار نیست، از این رو رفاه و اقتدار میسر نمی‌شود.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه کارخانه عظیم پیشرفته‌ای که نیروی انسانی نداشته باشد بلا استفاده است، گفت: جمعیت رو به پیری می‌رود چه کسی می‌خواهد کشور را اداره کند افراد مسن که خلاقیت و نوآوری و قوت کار و تلاش ندارند.

وی با هشدار نسبت به وضعیت فعلی جامعه که در ریل پیری قرار گرفته و نبود نیروی لازم برای پیشرفت در آینده نزدیک، بیان داشت: یکی از مولفه‌های قدرت، نیروی جوان است ما اگر در ابتدای انقلاب جوان نداشتیم چه کسی جبهه‌ها را پر می‌کرد؟! صفوف مجاهدان را جوانان تشکیل دادند تا کشور را حفظ کنند.

وی با اشاره به فخر فروشی برخی از کشورهای دارای جمعیت زیاد، گفت: کثرت جمعیت قابل افتخار و فخر فروشی است و نقطه قوت اصلی و اقتدار هم جوانی جمعیت محسوب می‌شود.

امتداد حیات مومنانه اسلام

آیت الله مروی بیان داشت: موضوع جمعیت مسئله‌ای نیست که فقط زوج‌ها بفکر آن باشند، مسولان و دولت مردان هم وظیفه دارند شرایط را تسهیل کنند و امکاناتی قرار بدهند تا جوانان نسبت به این فرزندآوری رغبت پیدا کنند.

وی فرزندآوری را امتداد حیات مومنانه در اسلام دانست و گفت: خدا غرائض را برای این قرار داده تا ازدواج صورت بگیرد وبرای لذت‌های زودگذر نیست، این مقدمه‌ای برای امر مهمی همچون استمرار خلقت و تداوم نسل است اگر ازدواج نباشد نسل انسان منقرض می‌شود که خدا این را نمی‌خواهد.

وی با بیان اینکه خدا می‌خواهد تا زمانی که وجود انسان در آیین دنیا مقدر است نسل او تداوم داشته باشد، بنابراین این لذت جویی و غرائض مقدمه است برای ازدواج، و کسی که ازدواج می‌کند سنت خدا را اجرا کرده و تحقق بخش اراده خدا در تداوم خلقت است.

فرزندآوری زمینه سازی برای تحقق اراده خداست

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه نگاه به فرززندآوری فراهم کردن اسباب اراده خدا در تداوم نسل باشد و از اینکه برخی این مسئله را زحمت می‌پندارند انتقاد کرد و گفت: برخی نمی‌دانند فرزندآوری چه برکاتی دارد و چقدر مهم است اگر هدف درست باشد با وجود سختی‌ها به دنبال آینده‌ای درخشان انسان تلاش می‌کند. اگر انسان بداند که یکی از اسباب الهی و وسیله تحقق بخشی اراده خداست قطعا سختی‌ها را تحمل می‌کند.

......

پایان پیام/ ۲۱۸