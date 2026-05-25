سردار قاآنی: مقاومت امروز فلسطین و لبنان باعث آزادی قدس خواهد شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامی‌داشت حماسه ۴ خرداد ۷۹ حزب‌الله در جریان اخراج رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان عنوان کرد: مقاومت امروز فلسطین عزیز و لبنان قهرمان باعث آزادی قدس شریف خواهد شد.

سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

«حماسه ۳ خرداد ۶۱ زمینه ساز حماسه پر افتخار ۴ خرداد ۷۹ برای حزب‌الله قهرمان بود که رژیم صهیونیستی را از جنوب لبنان اخراج کرد. ارتش رژیم فراری شد در حالیکه بیسیم‌های‌شان روشن و همه امکانات‌شان در سنگرها جا مانده بود.

مقاومت امروز فلسطین عزیز و لبنان قهرمان هم باعث آزادی قدس شریف خواهد شد.»

