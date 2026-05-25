قالیباف برای هفتمین سال رئیس مجلس شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در انتخابات هیئت رئیسه برای اجلاسیه سوم، محمدباقر قالیباف با رأی اکثریت نمایندگان رئیس مجلس شد.

محمدباقر قالیباف در طول 4 سال مجلس یازدهم و 2 سال مجلس دوازدهم که سومین اجلاسیه آن آغاز شده، ریاست قوه مقننه را عهده‌دار بوده است.

هیئت رئیسه مجلس دارای 12 صندلی است که از این 12 صندلی یک جایگاه برای رئیس و 2 جایگاه برای نواب رئیس و 6 جایگاه نیز به دبیران هیئت رئیسه اختصاص دارد، هم‌چنین 3 جایگاه نیز متعلق به ناظران هیئت رئیسه است.

طبق ماده 12 آیین نامه داخلی مجلس، اعضای هیئت رئیسه مجلس برای مدت یک‌سال انتخاب می‌شوند و انتخابات بعدی در سال‌روز انتخابات هیات رئیسه برگزار خواهد شد.

