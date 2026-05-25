به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از الجزیره، بیش از ۲۵ هزار مسلمان آمریکایی در کنفرانس سالانه سازمان دایره اسلامی آمریکای شمالی/Islamic Circle of North America در شهر بالتیمور آمریکا گرد هم آمدند؛ نشستی که تنها چند روز پس از حمله مسلحانه به مرکز اسلامی سن‌دیگو برگزار شد و فضای آن تحت تأثیر نگرانی از افزایش اسلام‌هراسی در آمریکا قرار داشت.

در حمله هفته گذشته به مرکز اسلامی سن‌دیگو، دو فرد مسلح به سوی حاضران تیراندازی کردند و سه نفر جان باختند. سخنرانان این کنفرانس از قربانیان حمله به عنوان نماد شجاعت یاد کردند و از جامعه مسلمانان خواستند اندوه خود را به اقدام اجتماعی و سیاسی تبدیل کند. لنا مصری، وکیل شورای روابط آمریکایی-اسلامی، گفت: «ما بیش از تسلیت، به اراده و ایستادگی نیاز داریم.»

از دفاع از مسجد تا دفاع از حقوق مسلمانان

مصری توضیح داد قربانیان حمله، شامل یک نیروی امنیتی، یک خدمتگزار مسجد و یکی از همسایگان، برای نجات دیگران جان خود را فدا کردند. به گفته او، امین عبدالله با مهاجمان درگیر شد و منصور کاظیحه و نادر عوض نیز برای کمک به دیگران و تماس با نیروهای امدادی شتافتند.

او تأکید کرد همان‌گونه که این افراد از فضای فیزیکی جامعه مسلمانان، از جمله مسجد، مدرسه و نمازگزاران محافظت کردند، اکنون مسئولیت جامعه مسلمانان دفاع از «فضای مدنی» خود است؛ از حق عبادت و سخن گفتن گرفته تا حق سازماندهی و دفاع از فلسطین.

چهره‌های اسلام‌ستیز؛ حامیان سرسخت اسرائیل

حمایت از فلسطین و غزه یکی از محورهای اصلی این کنفرانس بود. در بخش‌های مختلف محل برگزاری، نمادهای فلسطینی از جمله چفیه، پرچم فلسطین و طرح هندوانه دیده می‌شد. شرکت‌کنندگان همچنین روی چادری که قرار است توسط یک مؤسسه خیریه به غزه ارسال شود، پیام‌های همبستگی نوشتند.

سخنرانان و فعالان حاضر در نشست، میان اسلام‌هراسی در آمریکا و سیاست‌های رژیم اسرائیل در غزه، کرانه باختری و لبنان ارتباط برقرار کردند. آنها تأکید داشتند برخی از چهره‌های شناخته‌شده ضداسلامی در آمریکا، از حامیان سرسخت اسرائیل و متحدان سیاسی دونالد ترامپ هستند. همچنین از سیاست‌های دولت ترامپ برای اخراج منتقدان اسرائیل که شهروند آمریکا نیستند، به‌عنوان بخشی از فشار علیه حامیان فلسطین یاد شد.

نگرانی امنیتی و تلاش برای انسجام

در پی حمله سن‌دیگو، برگزارکنندگان کنفرانس اعلام کردند تدابیر امنیتی گسترده‌ای برای حفاظت از شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده بود؛ از نیروهای امنیتی داخلی گرفته تا همکاری با شرکت‌های حفاظتی و پلیس محلی بالتیمور. سعد کاظمی، رئیس این سازمان، با اشاره به نگرانی مسلمانان از افزایش اسلام‌هراسی و سیاست‌های مهاجرتی دولت آمریکا گفت جامعه مسلمانان باید با همکاری افراد «عاقل و منطقی» در عرصه سیاسی، در برابر نفرت و تبعیض ایستادگی کند. او همچنین تأکید کرد مسلمانان آمریکا برای دفاع از حقوق خود به قانون اساسی و ساختارهای قانونی این کشور تکیه دارند.

