راه نجات از سنگدلی و قساوت قلب از نگاه امام باقر(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله نظری منفرد در محفل معارفی شام شهادت امام باقر علیه‌السلام در حرم مطهر بانوی کرامت اظهار داشت: امام باقر علیه‌السلام در سال ۵۷ هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشودند و در سال ۱۱۴ هجری قمری به شهادت رسیدند. ایشان در واقعه کربلا چهارساله بودند و از هاشمیون، فاطمیون و علویون به شمار می‌روند. پیامبر خدا نیز ولادت ایشان را بشارت داده بودند.

وی با اشاره به روایتی از امام باقر علیه‌السلام درباره شیوه درست انجام کارها اظهار داشت: طبق فرموده ایشان، هر کاری باید بدون شتابزدگی انجام شود، در تصمیم‌گیری‌ها مصلحت‌اندیشی گردد، با زیان‌ها به درستی مقابله شود و امور زندگی به خدا واگذار گردد. همچنین امام فرمودند: اگر خواهان آسایش جسم هستید، باید دل و روح خود را آسوده کنید.

این استاد حوزه علمیه تأکید کرد: انجام کاری بدون سنجیدن جوانب آن، انسان را در آینده پشیمان می‌کند. کارهای نسنجیده و پرمخاطره، اضطراب آورند، اما سنجیدن عاقبت کار، خطا را کاهش می‌دهد و در نهایت آسایش انسان را فراهم می‌سازد.

آیت‌الله نظری منفرد با یادآوری این که همه انسان‌ها به‌صورت موقت در این دنیا به سر می‌برند، افزود: انسان یک روز به دنیا می‌آید، یک روز از دنیا می‌رود و یک روز هم برانگیخته می‌شود؛ پس او فرزند همین سه روز است و باید خود را برای آنها آماده کند.

وی همچنین یادآور شد: تذکر و یادآوری در خلوت، روح انسان را صیقل می‌دهد. از دیگر عوامل نرمی دل و دوری از سنگدلی، خلوت گزیدن، اندیشیدن به گذشته، حال و آینده، و محاسبه امور است که قلب را رقیق می‌کند.

سخنران حرم بانوی کرامت در ادامه به سخن امام باقر علیه‌السلام درباره اسباب سنگدلی اشاره کرد و گفت: تنبلی و سستی در عبادت، موجب قساوت قلب و تنگی معیشت می‌شود. هیچ عقوبتی بدتر از قساوت قلب برای انسان نیست و تنها راه نجات از آن، تفکر راهگشا و محاسبه اعمال است.

وی خاطرنشان کرد: گاهی یک تفکر و اندیشه درست، انسان را دگرگون می‌کند و او را از مسیر باطل به راه حق هدایت می‌نماید.

آیت‌الله نظری منفرد در پایان با اشاره به این بیان امام باقر علیه‌السلام که فرمودند «امام معصوم از باطن انسان‌ها آگاه است»، گفت: امام باقر علیه‌السلام می‌فرمایند «ما اهل‌بیت، چراغ راه هستیم. هرکس می‌خواهد مسیر هدایت را طی کند، باید به ما مراجعه کند.»

