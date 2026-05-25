  1. صفحه اصلی
  2. صفحه فرهنگی
  3. معارف اهل بیت(ع)

آیت‌الله نظری منفرد:

راه نجات از سنگدلی و قساوت قلب از نگاه امام باقر(ع)

۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۰
کد مطلب: 1818653
راه نجات از سنگدلی و قساوت قلب از نگاه امام باقر(ع)

سخنران حرم بانوی کرامت در ادامه به سخن امام باقر علیه‌السلام درباره اسباب سنگدلی اشاره کرد و گفت: تنبلی و سستی در عبادت، موجب قساوت قلب و تنگی معیشت می‌شود. هیچ عقوبتی بدتر از قساوت قلب برای انسان نیست و تنها راه نجات از آن، تفکر راهگشا و محاسبه اعمال است.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله نظری منفرد در محفل معارفی شام شهادت امام باقر علیه‌السلام در حرم مطهر بانوی کرامت اظهار داشت: امام باقر علیه‌السلام در سال ۵۷ هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشودند و در سال ۱۱۴ هجری قمری به شهادت رسیدند. ایشان در واقعه کربلا چهارساله بودند و از هاشمیون، فاطمیون و علویون به شمار می‌روند. پیامبر خدا نیز ولادت ایشان را بشارت داده بودند.

وی با اشاره به روایتی از امام باقر علیه‌السلام درباره شیوه درست انجام کارها اظهار داشت: طبق فرموده ایشان، هر کاری باید بدون شتابزدگی انجام شود، در تصمیم‌گیری‌ها مصلحت‌اندیشی گردد، با زیان‌ها به درستی مقابله شود و امور زندگی به خدا واگذار گردد. همچنین امام فرمودند: اگر خواهان آسایش جسم هستید، باید دل و روح خود را آسوده کنید.

این استاد حوزه علمیه تأکید کرد: انجام کاری بدون سنجیدن جوانب آن، انسان را در آینده پشیمان می‌کند. کارهای نسنجیده و پرمخاطره، اضطراب آورند، اما سنجیدن عاقبت کار، خطا را کاهش می‌دهد و در نهایت آسایش انسان را فراهم می‌سازد.

آیت‌الله نظری منفرد با یادآوری این که همه انسان‌ها به‌صورت موقت در این دنیا به سر می‌برند، افزود: انسان یک روز به دنیا می‌آید، یک روز از دنیا می‌رود و یک روز هم برانگیخته می‌شود؛ پس او فرزند همین سه روز است و باید خود را برای آنها آماده کند.

وی همچنین یادآور شد: تذکر و یادآوری در خلوت، روح انسان را صیقل می‌دهد. از دیگر عوامل نرمی دل و دوری از سنگدلی، خلوت گزیدن، اندیشیدن به گذشته، حال و آینده، و محاسبه امور است که قلب را رقیق می‌کند.

سخنران حرم بانوی کرامت در ادامه به سخن امام باقر علیه‌السلام درباره اسباب سنگدلی اشاره کرد و گفت: تنبلی و سستی در عبادت، موجب قساوت قلب و تنگی معیشت می‌شود. هیچ عقوبتی بدتر از قساوت قلب برای انسان نیست و تنها راه نجات از آن، تفکر راهگشا و محاسبه اعمال است.

وی خاطرنشان کرد: گاهی یک تفکر و اندیشه درست، انسان را دگرگون می‌کند و او را از مسیر باطل به راه حق هدایت می‌نماید.

آیت‌الله نظری منفرد در پایان با اشاره به این بیان امام باقر علیه‌السلام که فرمودند «امام معصوم از باطن انسان‌ها آگاه است»، گفت: امام باقر علیه‌السلام می‌فرمایند «ما اهل‌بیت، چراغ راه هستیم. هرکس می‌خواهد مسیر هدایت را طی کند، باید به ما مراجعه کند.»

..........................

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha