به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استارت‌آپ «وکتور دیفنس» مستقر در آمریکا به همراه یک استارت‌آپ مستقر در عربستان با نام «اس‌آر۲ دیفنس سیستمز» به دنبال ساخت پهپادهایی برای بازار داخلی عربستان و همچنین بازارهای خارجی هستند.

این هواپیماهای بدون سرنشین با نام «اسکای واسپ» قابلیت اصابت به اهداف تا فاصله ۱۵۰۰ کیلومتری را خواهند داشت.

بنیانگذار این طرح، لوسین زایگلر، در مورد اهمیت این طرح گفته که «اسکای واسپ برنامه‌ای است که می‌تواند شرایط را متوازن کند و توان بازدارندگی عربستان سعودی را تقویت کند.» او از ارائه آمار دقیق در مورد تعداد پهپادهای تولیدی خودداری کرده، اما تأکید کرده که این تعداد متناسب با نیاز عربستان برای حفظ بازدارندگی این کشور در مقابل حملات تعیین خواهد شد.

پهپادهای شاهد سال‌ها است به مدلی برای ساخت پهپاد در سایر کشورها تبدیل شده‌اند. آمریکا هم پیش‌تر با الهام از این پهپادها، به تولید پهپادهای مشابه روی آورده بود.

کشورهای عربی خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های آمریکا در منطقه بودند، در طول جنگ رمضان با حملات پهپادی گسترده ایران مواجه شده و در اغلب موارد از مقابله با این ریزپرنده‌ها بازماندند. همین مسئله کشورهای حوزه خلیج فارس را به تکاپوی بیشتر برای مقابله با پهپادهای ایرانی وادار ساخته است.

