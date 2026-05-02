وال استریت ژورنال: پهپادهای ایرانی سامانه تاد آمریکا را خنثی کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در خبری فاش کرد که پهپادهای ایرانی توانسته‌اند کارآمدی خود را در برابر سامانه دفاع موشکی تاد (THAAD) آمریکا به اثبات برسانند.

به نوشته این گزارش، رادارهای سامانه تاد در جریان حملات پهپادی ایران به مواضعی در اردن و امارات از کار افتادند.

وال استریت ژورنال اضافه کرد که این مسئله به احتمال زیاد توجه روسیه را نیز جلب خواهد کرد.

این روزنامه تأکید کرد که جنگ علیه ایران، برای کشورهایی مانند چین، روسیه و کره شمالی فرصتی نادر برای شناسایی محدودیت‌های ارتش آمریکا ایجاد کرده است.

گفتنی است گزارش‌های مربوط به خسارت‌های واردشده به مواضع آمریکا در منطقه، با وجود سانسور شدید رسانه‌های بین‌المللی، به صورت قطره‌چکانی منتشر می‌شود.

پیش از این نیز پایگاه «دیفنس سکیوریتی آسیا» گزارش داده بود که یک فروند جنگنده اف-۵ ایرانی، علیرغم وجود سامانه‌های پاتریوت، رهگیرهای کوتاه‌برد و پوشش راداری پیشرفته، موفق به بمباران پایگاه آمریکا در کویت شده است.

