فارس در جنگ رمضان ۲۴۹ شهید تقدیم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، سردار ابراهیم بیانی، دوشنبه چهارم خرداد در نشست ستاد اجرایی مدارس شاهد فارس ضمن گرامیداشت یاد شهدا به خصوص شهدای جنگ رمضان گفت: در جنگ رمضان تعداد ۲۴۹ شهید در استان فارس داشتیم که از این آمار، تعداد ۱۸ شهید دانش آموز بودند.

وی تصریح کرد: با توجه به وجود فرزندان شهدا و خانواده‌هایی که یکی از اعضای خود را تقدیم دفاع از میهن کردند، مسئولیت حوزه شاهد ایثارگران به مراتب سنگین تر است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس ادامه داد: تقویت بنیه علمی جامعه هدف باید در دستور کار اداره شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش استان قرار گیرد.

بیانی در ادامه با گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر گفت: آزادسازی خرمشهر بسیار ارزشمند بود چراکه پس از این پیروزی بزرگ که دنیا را متعجب کرد، موضوع ترک مخاصمه و پایان جنگ مطرح شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس هم در این نشست اظهار کرد: در خصوص پیش‌ثبت نام دانش‌آموزان در مدارس شاهد، تا زمان دریافت دستورالعمل جدید، مبنای عمل دستورالعمل سال قبل خواهد بود.

محسن کلاری تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن طرح جدید هیات امنایی شدن مدارس، در سال تحصیلی جدید تنوع مدارس را نخواهیم داشت.

محمدعلی عباسی، رئیس اداره شاهد و ایثارگران اداره‌کل آموزش و پرورش فارس هم گفت: در سال تحصیلی جاری ارائه مشاوره به دانش‌آموزان طرح هدف از مهم‌ترین برنامه‌های ما در مدارس شاهد بود.