  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

مدیرکل بنیاد شهید فارس:

فارس در جنگ رمضان ۲۴۹ شهید تقدیم کرد

۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۷
کد مطلب: 1818722
فارس در جنگ رمضان ۲۴۹ شهید تقدیم کرد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس از تقدیم ۲۴۹ شهید در جنگ رمضان در این استان خبر داد که از این تعداد ۱۸ شهید، دانش‌آموز بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، سردار ابراهیم بیانی، دوشنبه چهارم خرداد در نشست ستاد اجرایی مدارس شاهد فارس ضمن گرامیداشت یاد شهدا به خصوص شهدای جنگ رمضان گفت: در جنگ رمضان تعداد ۲۴۹ شهید در استان فارس داشتیم که از این آمار، تعداد ۱۸ شهید دانش آموز بودند.

وی تصریح کرد: با توجه به وجود فرزندان شهدا و خانواده‌هایی که یکی از اعضای خود را تقدیم دفاع از میهن کردند، مسئولیت حوزه شاهد  ایثارگران به مراتب سنگین تر است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس ادامه داد: تقویت بنیه علمی جامعه هدف باید در دستور کار اداره شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش استان قرار گیرد.

بیانی در ادامه با گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر گفت: آزادسازی خرمشهر بسیار ارزشمند بود چراکه پس از این پیروزی بزرگ که دنیا را متعجب کرد، موضوع ترک مخاصمه و پایان جنگ مطرح شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس هم در این نشست اظهار کرد: در خصوص پیش‌ثبت نام دانش‌آموزان در مدارس شاهد، تا زمان دریافت دستورالعمل جدید، مبنای عمل دستورالعمل سال قبل خواهد بود.

محسن کلاری تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن طرح جدید هیات امنایی شدن مدارس، در سال تحصیلی جدید تنوع مدارس را نخواهیم داشت.

محمدعلی عباسی، رئیس اداره شاهد و ایثارگران اداره‌کل آموزش و پرورش فارس هم گفت: در سال تحصیلی جاری ارائه مشاوره به دانش‌آموزان طرح هدف از مهم‌ترین برنامه‌های ما در مدارس شاهد بود.

حجت کهیاری

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha