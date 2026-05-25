اسموتریچ: در پاسخ به هر حمله پهپادی، ۱۰ ساختمان در بیروت باید تخریب شود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیران دارایی و امنیت داخلی اسرائیل خواستار حمله مستقیم به بیروت به تلافی حملات پهپادی حزب الله به نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان شدند.

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند در جلسه کابینه امنیتی اسرائیل که با حضور فرماندهان نظامی تشکیل شد و حدود ۵ ساعت ادامه یافت، بنیامین نتانیاهو خواستار ارائه راه حل‌های دفاعی کارآمد برای مقابله با حملات پهپادی حزب الله شد و از ارتش اسرائیل خواست راهکار مناسبی برای مقابله با این تهدید فزاینده ارائه کند.

در این جلسه بزالل اسموتریچ وزیر تندرو دارایی اسرائیل گفت به ازای هر پهپادی که حزب الله می‌فرستد، ما باید ۱۰ ساختمان را در ضاحیه جنوبی بیروت منهدم کنیم. این پیشنهاد با تمسخر نتانیاهو مواجه شد که آن را غیرعملی دانست.

ایتامار بن‌غفیر وزیر امنیت داخلی اسرائیل نیز در این جلسه گفت، نباید اجازه دهیم موضوع حمله با پهپادهای انتحاری به واقعیتی عادی تبدیل شود. وی خواستار اتخاذ تدابیر جسورانه‌تر در این زمینه شد و گفت، اکنون زمان آن است که نخست وزیر اسرائیل به دونالد ترامپ بگوید که ما جنگ علیه لبنان را از سر خواهیم گرفت. ما باید برق لبنان را قطع و ضاحیه جنوبی بیروت را اشغال کنیم و جنگ تمام عیار را از سربگیریم.



