روسیه: آماده ارسال کمک به افغانستان هستیم به شرط درخواست رسمی طالبان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان، در گفتگو با روزنامه «ایزوستیا» اعلام کرد که تمامی مجوزهای قانونی و اداری لازم برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صادر شده است. با این حال، وی تصریح کرد که روسیه منتظر گام اجرایی از سوی کابل است و به محض دریافت درخواست رسمی از سوی مقامات طالبان، روند انتقال کمک‌ها آغاز خواهد شد.

کابلوف در تحلیل وضعیت کنونی امنیت غذایی در افغانستان اظهار داشت که برداشت مناسب محصولات کشاورزی در فصل جاری، تا حدودی از فشار بحران غذایی کاسته است. با این حال، وی هشدار داد که این بهبود وضعیت، مقطعی است و خطر بازگشت بحران جدی امنیت غذایی همچنان بر فضای اقتصادی افغانستان سایه افکنده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای امدادرسان همواره نسبت به گسترش فقر مطلق و کمبود منابع پایدار غذایی در افغانستان هشدار می‌دهند. به گفته این نهادها، فروپاشی زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش کمک‌های بین‌المللی، میلیون‌ها شهروند افغانستان را در معرض ناامنی شدید غذایی قرار داده است.

روسیه پیش از این نیز در چندین نوبت محموله‌های کمک‌های اضطراری شامل مواد غذایی و دارو به افغانستان ارسال کرده بود، اما تأکید اخیر کابلوف بر «درخواست رسمی کابل»، نشان‌دهنده رویکردی جدید در پروتکل‌های همکاری‌های بشردوستانه میان مسکو و حکومت سرپرست در کابل تلقی می‌شود.

.................

پایان پیام/