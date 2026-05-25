آغاز درمان رایگان «فیستول زایمانی» در کابل و قندهار

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی بهداشت (WHO) در افغانستان اعلام کرد که به منظور حمایت از سلامت مادران، خدمات جراحی و درمان کامل بیماری «فیستول زایمانی» را بهصورت رایگان در شفاخانه «رابعه بلخی» کابل و شفاخانه حوزوی «میرویس» در قندهار ارائه میدهد. بر اساس این اطلاعیه، زنان مبتلا از سراسر افغانستان میتوانند برای بهرهمندی از این خدمات به این دو مرکز مراجعه کنند.
این برنامه درمانی که با حمایت مالی و فنی «بانک توسعه اسلامی» اجرا میشود، بخشی از تلاشهای بینالمللی برای بهبود شاخصهای سلامت مادر و کودک در افغانستان است. سازمان جهانی بهداشت در بیانیه خود تأکید کرده است: «فیستول کاملاً قابل درمان است و هیچ زنی نباید از خدمات حیاتی سلامت محروم بماند.»
بر اساس آمارهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)، افغانستان هماکنون پنجمین کشور جهان از نظر میزان شیوع این بیماری است. تخمین زده میشود که حدود ۱۵ هزار زن در سراسر این کشور با پیامدهای ناشی از فیستول زایمانی زندگی میکنند که بخش بزرگی از آنها به دلیل فقر و عدم دسترسی به شفاخانههای مجهز، از درمان بازماندهاند.
کارشناسان حوزه بهداشت بر این باورند که هرچند ارائه درمان رایگان در شهرهای بزرگی چون کابل و قندهار گامی حیاتی برای نجات جان و کرامت زنان آسیبپذیر است، اما گستردگی آمارها نشاندهنده ضعف بنیادین در ساختارهای بهداشتی کشور است. نبود دسترسی عادلانه به خدمات زایمان ایمن در مناطق دوردست، کمبود کادر درمانی متخصص زن و فقر اقتصادی، همچنان چالشهای اصلی در مسیر ریشهکنسازی این بیماری به شمار میروند.
تحلیلگران تأکید میکنند که بدون تقویت سیستم مراقبتهای اولیه، آموزش گسترده درباره سلامت باروری و فراهمسازی شرایط زایمان استاندارد در تمامی استانها، برنامههای درمانی فعلی تنها بهعنوان یک مسکن موقت عمل خواهند کرد و برای حل ریشهای این معضل، نیاز به سرمایهگذاری پایدار در زیرساختهای درمانی افغانستان است.
.....................
پایان پیام/
نظر شما