توزیع پیام عید رهبر طالبان در فرودگاه کابل؛ ادعای تأمین حقوق در میان سایه سنگین تبعیض

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ گزارشهای رسیده توسط رسانههای مرتبط به افغانستان از کابل حاکی است که مأموران طالبان در فرودگاه بینالمللی کابل، نسخههایی از پیام عید رهبر خود را میان مسافران پروازهای خروجی توزیع میکنند. منابع نیز تأیید کردهاند که طالبان تلاش دارند از طریق این پیامها، تصویری از ثبات و رضایت عمومی را به خارج از مرزها منتقل کنند.
در این پیام، بر تأمین حقوق همهجانبه شهروندان در چارچوب «شریعت» تأکید شده است؛ اما این ادعا در حالی مطرح میشود که شواهد نشاندهنده فشارهای بیسابقه بر جامعه تشیع و سایر اقلیتهای افغانستان است.
برخلاف ادعاهای مطرح شده در پیام رهبر طالبان، وضعیت اقلیتهای مذهبی بهویژه شیعیان و اسماعیلیان در سال گذشته با چالشهای بنیادین روبرو بوده است:
۱. محدودیتهای مذهبی و آموزشی: طالبان تدریس مذهب جعفری را در دانشگاهها و مدارس متوقف کرده و بر «یکدستسازی مذهبی» بر اساس فقه حنفی تأکید دارند. این اقدام از سوی کارشناسان به عنوان «پاکسازی نرم مذهبی» توصیف شده است.
۲. حذف از ساختار قدرت: علیرغم شعار حکومت فراگیر، شیعیان و اقوام غیرپشتون بهطور کامل از سطوح تصمیمگیری سیاسی حذف شدهاند.
۳. تخریب نمادها و فشار بر مراسمها: محدودیتهای شدید بر برگزاری مراسم عاشورا در شهرهای مختلف و پایین کشیدن پرچمهای مذهبی، نشاندهنده برخورد سلیقهای و سرکوبگرانه با آزادیهای مذهبی است.
۴. غصب زمین و کوچ اجباری: گزارشهای متعددی از استانهای مرکزی (هزارهجات) و شمال کشور مبنی بر غصب زمینهای شیعیان و کوچ اجباری آنها به بهانههای مختلف تحت حمایت محاکم طالبان منتشر شده است.
۵. هدف قرار گرفتن توسط گروههای تروریستی: شیعیان افغانستان همچنان قربانیان اصلی حملات هدفمند هستند و طالبان علیرغم ادعای تأمین امنیت، در محافظت از مراکز آموزشی و مذهبی این اقلیت ناکام بودهاند.
توزیع این پیام میان مسافران و بهویژه شهروندان دوتابعیتی، تلاشی برای مقابله با گزارشهای منفی سازمان ملل و نهادهای حقوقبشری ارزیابی میشود. طالبان قصد دارند با استفاده از تریبونهای عمومی و مبادی خروجی کشور، روایتی تکبعدی از وضعیت افغانستان ارائه دهند؛ روایتی که در آن امنیت به قیمت حذف سیستماتیک تکثر مذهبی و جنسیتی به دست آمده است.
در نهایت، در حالی که رهبر طالبان در پیام خود از «عدالت و برابری» سخن میگوید، ناظران بینالمللی هشدار میدهند که آپارتاید جنسیتی و تبعیض مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت این گروه، به بالاترین سطح خود در دهههای اخیر رسیده است و توزیع بروشورهای تبلیغاتی نمیتواند واقعیت تلخ «جغرافیای ستم» را برای میلیونها شهروند محروم این کشور پنهان کند.
