به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» در گزارشی با اشاره به آتش‌بس میان آمریکا و ایران، از ناامیدی مخالفان جمهوری اسلامی از براندازی در ایران خبر داد.

این رسانه صهیونیستی نوشت: با وجود هدف قرار گرفتن برخی از مقامات جمهوری اسلامی، ساختار آن کاملاً پابرجاست.

تثبیت غیرمنتظره جمهوری اسلامی

تایمز اسرائیل، تثبیت جمهوری اسلامی در حمله واشنگتن و تل‌آویو را امری غیرمنتظره حتی برای براندازان دانست و نوشت: مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند که آمریکا با آتش‌بس، آنها را به سخره گرفته است.

مخالفان جمهوری اسلامی در مصاحبه با تایمز اسرائیل، ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر تغییر نظام سیاسی ایران را نیز رد کرده و اعلام کردند که ساختار حفظ شده و فقط افراد تغییر کرده‌اند.

تایمز اسرائیل در پایان نوشت: مخالفان حکومت ایران معتقدند که جنگ نه تنها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تضعیف نکرده، بلکه جایگاه آن را تقویت کرده است.

