به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، برای مدارس دینی وابسته به این گروه در هر استان بیش از شش‌ونیم میلیون افغانی را به عنوان عیدانه نقدی اختصاص داده است.

به گفته این منابع، روند توزیع این مبالغ در روزهای اخیر از طریق ریاست‌های آموزش و پرورش طالبان در استان ها آغاز شده و پول یادشده میان استادان و طلبه‌های مدارس دینی توزیع می‌شود.

این در حالی است که هم‌زمان شماری از شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی گزارش داده‌اند که در بسیاری از استانها حقوق دو تا چند ماهه معلمان مدارس دولتی هنوز پرداخت نشده است؛ موضوعی که با نزدیک‌شدن عید قربان نگرانی معلمان را افزایش داده است.

هم‌چنان منابع از توزیع عیدانه نقدی برای خانواده‌های جنگ‌جویان کشته‌شده طالبان خبر می‌دهند.

بر اساس این گزارش‌ها، برای هر خانواده یک جنگ‌جوی کشته‌شده مبلغ ۱۰۰ دلار امریکایی از سوی دفتر رهبر طالبان در نظر گرفته شده و این روند در شماری از استانها جریان دارد.

این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که نهادهای بین‌المللی از تشدید بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده‌اند.

طبق گزارش‌های سازمان ملل متحد، میلیون‌ها نفر در کشور با فقر شدید روبه‌رو اند و شمار زیادی از خانواده‌ها توان تأمین نیازهای اولیه زندگی را ندارند.

هم‌زمان، افزایش بیکاری، بلندرفتن قیمت‌ها و نبود درآمد ثابت، فشار اقتصادی بر خانوارها را بیشتر کرده و در گزارش‌های اخیر از افزایش بدهی‌ها و پیامدهای ناگوار ناشی از فقر در برخی استانها نیز یاد شده است.

