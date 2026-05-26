به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ الاخبار در گزارشی با اشاره به بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت موسم حج نوشت: آیت الله خامنه‌ای در پیام خود با اشاره به اینکه «عقربه‌های زمان به عقب بازنمی‌گردند»، تصریح کرد که آمریکا دیگر نقطه امنی برای تداوم شرارت و استقرار پایگاه‌های نظامی در منطقه نخواهد یافت. خامنه‌ای با توصیف جایگاه جهانی واشنگتن به عنوان جایگاهی رو به افول، از رژیم صهیونیستی نیز به عنوان «غده‌ای سرطانی» یاد کرد که به زعم او به مراحل پایانی عمر خود نزدیک شده است. وی معتقد است که ملت‌های مسلمان با تکیه بر توانمندی‌های مشترک، نقش اصلی را در صیانت از نظم نوین و مهندسی آینده منطقه ایفا خواهند کرد.

الاخبار در ادامه نوشت: رهبر ایران در بخش دیگری از این پیام، دولت‌ها و ملت‌های اسلامی را به ایجاد فضای دوستی و همکاری برای تحقق خیر و صلاح دعوت کرد. او با تأکید بر لزوم اتحاد برای عبور از مشکلات جهان اسلام، خاطرنشان کرد که افزایش تلاش‌ها میان کشورهای منطقه، مسیر پیشرفت و تعالی امت اسلامی را هموار خواهد ساخت.

در ادامه این گزارش امده است: این اظهارات در بستری از تنش‌های فزاینده میدانی ایراد شده است؛ به‌طوری‌که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام) از انجام حملاتی در جنوب ایران خبر داده و رسانه‌های ایرانی نیز گزارش‌هایی مبنی بر حمله جنگنده‌های آمریکایی به قایق‌های ایرانی در نزدیکی جزیره لارک منتشر کرده‌اند. همزمان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با بیان اینکه مذاکرات با ایران «به‌خوبی» پیش می‌رود، بر گزینه دستیابی به «توافق بزرگ» تأکید کرده و همزمان تهدید کرده است که در صورت شکست این مسیر، حملات و فشارها علیه ایران افزایش خواهد یافت.

