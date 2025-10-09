به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش تازه‌ای از «آفتاب ملک»، نماینده ویژه دولت استرالیا در مقابله با اسلام‌هراسی، نشان می‌دهد که تبعیض و نفرت علیه مسلمانان در این کشور طی سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. این گزارش که در سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر شده، اسلام‌هراسی را پدیده‌ای «فراگیر و در مواردی ترسناک» توصیف کرده و تأکید دارد که عوامل ژئوپلیتیکی مانند حملات ۱۱ سپتامبر و جنگ غزه نقش مهمی در تشدید آن داشته‌اند.

ملک در گزارش خود با استناد به آمار و مطالعات می‌گوید که مسلمانان استرالیایی به‌ویژه زنان محجبه، بیش از دیگران در معرض آزارهای لفظی و فیزیکی قرار دارند. داده‌های «ثبت اسلام‌هراسی استرالیا» نیز نشان می‌دهد که ۹۲ درصد قربانیان این پدیده دچار اضطراب، افسردگی و آسیب‌های روانی بلندمدت می‌شوند.

بر اساس نتایج نظرسنجی «نقشه انسجام اجتماعی ۲۰۲۴»، یک‌سوم شهروندان استرالیا دیدگاه منفی نسبت به مسلمانان دارند؛ رقمی که نسبت به سال قبل افزایش یافته است. گزارش ملک رسانه‌هایی که گزارش‌های منفی منتشر می‌کنند، اظهارنظرهای تفرقه‌انگیز سیاستمداران، و فضای «امنیتی‌شدن اسلام» را از عوامل اصلی رشد اسلام‌هراسی معرفی می‌کند.

ملک برای مقابله با این روند، ۵۴ توصیه ارائه کرده و خواستار تدوین «چارچوب ملی مبارزه با نژادپرستی و ترویج همزیستی» در نظام آموزشی شده است. او بر آموزش صحیح درباره اسلام و اشتراکات ادیان ابراهیمی تأکید دارد و معتقد است که آگاهی و آموزش می‌تواند حس تعلق اجتماعی را تقویت کند.

در پایان گزارش آمده است که تجربه استرالیا می‌تواند برای کشورهایی مانند سنگا پور که هماهنگی اجتماعی را ارج می‌نهند و برای حمایت از گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر و ارتقای انسجام تلاش می‌کنند، آموزنده باشد. ملک هشدار می‌دهد که اسلام‌هراسی نه‌تنها ارزش‌های احترام و همزیستی را تهدید می‌کند، بلکه انسجام ملی را نیز تضعیف می‌سازد. او یادآور می‌شود که حفظ همبستگی اجتماعی «مقصدی ثابت نیست، بلکه سفری مداوم» بوده که نیازمند تعهد و مشارکت همه بخش‌های جامعه است.

**************

پایان پیام/ 345