شهید شدن یک امدادگر در جنوب لبنان/ هشدارهای تخلیه اسرائیلی و حملات مرگبار

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل عملیات نظامی خود در جنوب لبنان را با حملات هوایی، گلولهباران توپخانهای و صدور هشدارهای تخلیه گسترده، گسترش داده است؛ هشدارهایی که صبح امروز جمعه چندین روستای دیگر جنوب لبنان را در بر گرفت.
«محمد شبارو» خبرنگار شبکه «العربی» از روزی بسیار خشونتآمیز در جنوب لبنان در روز گذشته خبر داد که طی آن دهها حمله هوایی، انجام شد و مناطق مختلفی از محورهایی که از شهر نبطیه تا بخش غربی جنوب شهر صور امتداد دارند، هدف قرار گرفتند.
ارتش اسرائیل امروز جمعه همزمان با ادامه حملات هوایی و گلولهباران در مناطق گستردهای از جنوب لبنان به ساکنان روستاهای النمریه، طیر فلسیه، حلوسیه، حلوسیه الفوقا، طورا و معرکه، هشدار داد که مناطق خود را تخلیه کنند.
شهید شدن یک نیروی دفاع مدنی
در همین راستا، خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که یکی از نیروهای دفاع مدنی پس از آنکه یک پهپاد اسرائیلی، خودرویی را در جاده میان دو روستای کفرشوبا و کفرحمام در منطقه حاصبیا در جنوب لبنان هدف قرار داد، به شهادت رسیده است.
در منطقه بنت جبیل نیز جنگندههای اسرائیلی به روستای الجمیجمه حمله کردند، در حالی که توپخانه اسرائیل اطراف روستاهای المنصوری و بیوت السیاد را تا ساحل المنصوری - الحمرا هدف قرار داد؛ این حملات از مواضع ارتش اسرائیل در تپههای البیاضه در جنوب صور انجام شد.
همچنین خبرگزاری لبنان اعلام کرد که یک گروه نظامیان اسرائیلی با پشتیبانی خودروهای نظامی تلاش کرده است بامداد امروز به سمت منطقه بیوت السیاد در مقابل روستای البیاضه پیشروی کند، همزمان با آتش سنگین توپخانهای که اطراف بیوت السیاد، المنصوری و مجدل زون را هدف قرار داد. در همین حال، بالگردهای اسرائیلی عملیات جستوجو و شناسایی در اطراف منطقه انجام دادند.
ارتش اسرائیل همچنین یک حمله هشداردهنده به سمت تیمهای امدادی وابسته به صلیب سرخ لبنان و ارتش لبنان انجام داد؛ این تیمها در حال حرکت به سمت روستای زبقین برای انتقال شهدا و مجروحان از محل یک حمله قبلی بودند که مجبور به عقبنشینی شدند.
در شهر الخیام نیز انفجاری شدید داخل شهر شنیده شد و جنگندههای اسرائیلی ارتفاعات سجد در منطقه جزین را هدف قرار دادند.
به گفته خبرنگار شبکه «العربی»، شدت بمباران اسرائیل پس از نیمهشب گذشته کاهش یافت، پس از روزی که دهها حمله هوایی و پهپادی در آن انجام شده بود.
او افزود که بیش از ۱۰ حمله هوایی منطقه دبیّن را هدف قرار داد و تا اطراف رود لیطانی و مناطق بلاط و وادی برغز ادامه یافت.
بخش عمده حملات در شهرستان نبطیه متمرکز بود؛ جایی که شهر نبطیه و روستاهای اطراف آن و همچنین مناطق شمالی رود لیطانی هدف حملات سنگین قرار گرفتند.
خبرنگار شبکه «العربی» همچنین اشاره کرد که بر اساس آمار وزارت بهداشت لبنان، دیروز بیش از ۱۰ نفر شهید و حدود ۴۰ نفر زخمی شدند که در سه حمله به روستاهای الدویر، حاروف و حبوش طی ساعات شبانه به شهادت رسیدند.
انتظار نسبت به روند مذاکرات
شبارو افزود که این تشدید نظامی همزمان با فضای انتظار در لبنان است؛ بهویژه پس از آنکه حملات اسرائیل طی دو روز گذشته به ضاحیه جنوبی بیروت نیز برای نخستینبار از ۸ آوریل گذشته گسترش یافت.
او ادامه داد که عملیات حزبالله از نظر تعداد حملات و اهداف در مناطق اشغالی جنوب لبنان ادامه دارد، در حالی که انتظار میرود نشست مذاکرات با اسرائیل در واشنگتن در روزهای ۱۴ و ۱۵ مه برگزار شود.
خبرنگار شبکه «العربی» در پایان نیز اشاره کرد که بر اساس اطلاعات اولیه، «سیمون کرم» ریاست هیئت لبنانی در مذاکرات آینده را برعهده خواهد داشت؛ اقدامی که نشاندهنده ارتقای سطح نمایندگی لبنان و هماهنگی مستقیم با ریاست جمهوری درباره پروندههای مطرح در میز مذاکره است.
