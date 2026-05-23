مناظره جنجالی آکسفورد: »آیا غرب حق دارد به اسلام مظنون باشد؟«

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ برگزاری مناظرهای جنجالی در «اتحادیه آکسفورد» با حضور چهره افراطی ضداسلامی بریتانیا، «تامی رابینسون»، با موجی از اعتراضات و بحران مالی روبهرو شده و اکنون احتمال لغو آن افزایش یافته است. این مناظره قرار است با موضوع «آیا غرب حق دارد به اسلام مظنون باشد؟» برگزار شود؛ موضوعی که از همان لحظه اعلام، خشم گسترده دانشجویان، فعالان ضدنژادپرستی و رهبران دینی را برانگیخت.
«تامی رابینسون» کیست و چرا حضورش حساسیتبرانگیز شد؟
«تامی رابینسون» که نام اصلی او «استیون یاکسلی-لنون» است، از مشهورترین چهرههای راست افراطی و ضداسلام در بریتانیاست و سابقه محکومیت قضایی و فعالیت در گروههای افراطی را در کارنامه دارد. او سالها با سخنرانیها و تجمعهای ضد مهاجران و ضد مسلمانان شناخته شده و منتقدانش او را یکی از چهرههای محرک اسلامهراسی در اروپا میدانند.
دعوت از چنین شخصیتی به اتحادیه آکسفورد ــ که یکی از معتبرترین مجامع مناظره دانشجویی جهان به شمار میرود ــ زمانی جنجالیتر شد که مشخص گردید ریاست فعلی این اتحادیه بر عهده «آروا الریس» دانشجوی مسلمان فلسطینیتبار است. او در دفاع از تصمیم خود گفته هدفش آن بوده که «سرشناسترین نماینده این دیدگاهها» را برای به چالش کشیدن روایتهای ضداسلامی دعوت کند.
صورتحساب ۸۰ هزار پوندی پلیس؛ امنیت یا فشار سیاسی؟
در تازهترین تحول، پلیس «تیمز ولی» برای تامین امنیت این رویداد مبلغی حدود ۸۰ هزار پوند مطالبه کرده است؛ رقمی بسیار سنگین که میتواند عملاً برگزاری مناظره را غیرممکن کند. انتظار میرود همزمان با حضور رابینسون، تجمعات اعتراضی گستردهای در بیرون محل برگزاری شکل بگیرد و همین مسئله هزینههای امنیتی را افزایش داده است.
برخی جریانهای محافظهکار در بریتانیا این اقدام پلیس را تلاشی غیرمستقیم برای جلوگیری از برگزاری مناظره و محدود کردن آزادی بیان توصیف کردهاند. «جیکوب ریس-ماگ» سیاستمدار محافظهکار بریتانیایی نیز مدعی شده پلیس با تعیین چنین هزینهای عملاً قصد دارد این برنامه را متوقف کند.
بحران مالی اتحادیه آکسفورد
گزارشهای منتشرشده در رسانههای دانشجویی نشان میدهد اتحادیه آکسفورد در وضعیت مالی دشواری قرار دارد و حتی هشدار داده شده که در صورت ادامه روند فعلی، تنها دو سال دیگر توان ادامه فعالیت خواهد داشت. بر اساس اسناد مالی، این نهاد دانشجویی برای سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ با زیانی بیش از ۳۵۸ هزار پوند مواجه شده است.
اتحادیه آکسفورد برخلاف تصور عمومی، بودجه مستقیمی از دانشگاه آکسفورد دریافت نمیکند و هزینههایش عمدتاً از طریق حق عضویت دانشجویان و کمکهای مالی تامین میشود. همین مسئله باعث شده هزینه ۸۰ هزار پوندی پلیس، فشار بیسابقهای بر این نهاد وارد کند.
استعفاها و اعتراضهای گسترده در دانشگاه
دعوت از رابینسون با اعتراض شدید دانشجویان و گروههای ضدنژادپرستی همراه شده است. شماری از اعضای اتحادیه و تشکلهای دانشجویی در اعتراض به این تصمیم از سمتهای خود استعفا دادهاند و بیانیههای متعددی علیه این برنامه منتشر شده است.
جنبش «آکسفورد علیه نژادپرستی» در نامهای سرگشاده با صدها امضا، اتحادیه آکسفورد را متهم کرده که با دادن تریبون به رابینسون، در حال «عادیسازی نژادپرستی و فاشیسم» است. در این نامه تاکید شده که حضور چنین فردی امنیت و آرامش جامعه مسلمانان و اقلیتهای شهر آکسفورد را تهدید میکند.
ورود رهبران دینی؛ هشدار درباره افزایش اسلامهراسی
همزمان، اسقف «استیون کرافت» و «امام منور حسین» از رهبران دینی منطقه آکسفوردشایر نیز در بیانیهای مشترک اعلام کردند از دعوت رابینسون «غمگین و نگران» شدهاند. آنان با اشاره به افزایش تنشهای اجتماعی و رشد اسلامهراسی در غرب هشدار دادند که چنین برنامههایی میتواند شکافهای اجتماعی را تشدید کند.
رهبران مذهبی بریتانیا تاکید کردند که آزادی بیان نباید به ابزاری برای ترویج نفرت علیه مسلمانان تبدیل شود و جامعه حق دارد از امنیت روانی و اجتماعی برخوردار باشد.
مناظرهای که به نماد جدال بر سر اسلام در غرب تبدیل شد
این مناظره اکنون فراتر از یک برنامه دانشجویی، به صحنهای برای تقابل دو روایت در غرب تبدیل شده است؛ از یک سو جریانهایی که با شعار آزادی بیان خواستار حضور چهرههای افراطی هستند و از سوی دیگر گروههایی که معتقدند دادن تریبون رسمی به افراد متهم به نفرتپراکنی، به مشروعیتبخشی به اسلامهراسی منجر میشود.
در حالی که هنوز سرنوشت نهایی این برنامه مشخص نیست، فضای سیاسی و رسانهای بریتانیا بار دیگر شاهد جدالی شدید بر سر جایگاه مسلمانان، مرزهای آزادی بیان و رشد جریانهای راست افراطی شده است.
