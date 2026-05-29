شهردار نیویورک: جنگ علیه ایران باید پایان یابد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ زهران ممدانی روز پنجشنبه در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس بر تاثیر گسترده این جنگ غیرقانونی بر غیرنظامیان در خارج از ایران و خانوادههای ایرانی ساکن ایران اشاره کرد.
وی نوشت: سه ماه پیش در چنین روزی، جنگی آغاز شد که هیچکس به آن رأی نداد و هزینه آن را افرادی پرداختهاند که در آن نقشی نداشتند.
ممدانی تاکید کرد: هزاران غیرنظامی جان خود را از دست دادهاند و سیزده سرباز آمریکایی هرگز به خانه و نزد خانوادههای خود باز نخواهند گشت.
وی افزود: آمریکاییها در سراسر این کشور و شهر ما شاهد افزایش قیمتهای بنزین و مواد غذایی بودهاند و بودجههای آنها به دلیل جنگی که بدون حتی یک رأی کنگره آغاز شده، کاهش یافته است.
شهردار نیویورک ادامه داد: هر جانی که در خارج از کشور از دست رفته و هر دلاری که از یک خانواده کارگر در آمریکا گرفته شده، بخشی از همان صورتحساب بیملاحظهای است که توسط کسانی که هرگز خود آن را پرداخت نخواهند کرد، به افرادی که کمترین توان مالی را دارند تحمیل میشود.
تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.
جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاهها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کردهاند این عملیاتها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گستردهتر مواجه خواهد شد.
