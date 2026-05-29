مفهوم ولایت، اطاعت و مودت از نگاه قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در صد و بیست و هشتمین نشست از سلسله مباحث «جهاد تبیین» و هشتمین جلسه از موضوع «بررسی ابعاد مختلف جنگ رمضان»،که در سالن شهید آیت الله دستغیب حرم مطهر برگزار شد، ضمن تبریک دهه امامت و ولایت، به ریشه مذهبی و اعتقادی پیروزی ملّت ایران در جنگ رمضان و مبارزه با استکبار جهانی پرداخت و اظهار کرد: «ولایت، اطاعت و مودّت»، ریشه فرهنگ مقاومت و مقابله با استکبار جهانی و شیاطین است.
استاد دانشگاه تهران، افزود: وِلایت، از واژههای پراستعمال در قرآن کریم است. خداوند متعال در آیه ۲۵۷ سوره بقره میفرماید: «اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُمَاتِ»؛ «خدا یار اهل ایمان است که آنان را از تاریکیهای جهل بیرون آرد و به عالم نور برد، و آنان که راه کفر گزیدند یار ایشان شیاطین هستند که آنها را از عالم نور به تاریکیهای گمراهی در افکنند...». طبق آیه قرآن کریم، هم ولایت الله و هم ولایت طاغوت و شیطان، هر دو ولایت هستند.
وی در تبیین مفهوم «ولایت، اطاعت و مودت» گفت: ولایت به معنای به هم پیوستگی دو یا چند چیز میباشد به نحوی که جدا کردن آنها سخت و مشکل است. به تعبیر امام شهیدمان(رضوان الله علیه) ولایت مثل دو ریسمان به هم تابیده شده است که یکی شدهاند. در ولایت بین «ولی» و «موالی علیه» آن گونه قرابت و نزدیکی پیش میآید که یکی میشوند و امکان جداشدن و منفک شدن آنها از همدیگر امکان پذیر نیست. در این ولایت، اطاعت هم قرار گرفته است. یعنی یکی تابع دیگری است و جدا نمیتواند باشد. هر گاه ولایت به معنای واقعی کلمه شکل گرفت، انسان تحت ولایت ولی خود، مطیع او می شود و اطاعت می کند. واژه مودت نیز از ریشه «وَدَّ» به معنای دوستی حقیقی و قلبی است و در نتیجه پیوستگی قلبی بین محب و محبوب ایجاد می شود. قرآن کریم میفرماید از انواع این ولایت ها فقط یکی پابرجا و واقعی است و آن ولایت الله است. «مِن دونِ الله» اگر چه از لحاظ ظاهر، شبیه ولایت است ولی در واقع ولایتی وجود ندارد و این نوع ولایت بر پایه شکم، شهوت، حب جا و مقام و غیره است؛ در حالی که پیرامون ولایت الله هیچ کدام از ظواهر مادیاتِ دنیوی مطرح نیست.
حجت الاسلام والمسلمین کلانتری عنوان کرد: طبق روایت «و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامرمولاه فللعوام ان یقلدوه»؛ «مردم باید از کسی اطاعت و تقلید کنند که فقیهی خویشتندار، نگهبان دین، مخالف هوای نفس و مطیع فرمان خدا باشد» و آیه ۸۰ سوره مبارکه نساء مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه؛ «هر که رسول را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است، بنابراین کسی که از خداوند و رسول او اطاعت میکند، باید از انسانی که از ناحیه خداوند برگزیده شده نیز اطاعت کند. لذا در عصر غیبت باید از فقیهی که چنین ویژگیهایی را داراست اطاعت کنیم، امام خمینی(قدس سره) فرمودند: ولایت فقیه همان ولایت رسول الله(ص) است.
تولیت آستان مقدس، با بیان اینکه «مودّت» اسلام و عاشورا را زنده نگه داشته، گفت: خداوند متعال در آیه ۲۳ سوره مبارکه شوری میفرماید: «قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی»؛ «بگو از شما هیچ پاداشی جز مودت به نزدیکان را نمی خواهم» تمامی مفسران شیعه و سنی به اجماع میگویند که این آیه شریفه دلالت بر وجوب دارد. مودّت، یعنی عشق به معنای واقعی، محبت ریشه دار و عمیق به اهلبیت علیهم السلام و بر انسان مومن واجب است. برای انسان مومن فرقی ندارد که امام حسین علیه السلام یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در چه تاریخی به شهادت رسیده اند، بلکه وقتی مظلومیت این حضرات را انسان مومن میشنود، اشک او جاری می شود.
رئیس انجمن انقلاب اسلامی در پایان گفت: تمام این واژه ها و حقیقتهای قرآنی که در مکتب اسلام ناب محمدی(ص) برای ما جزو کلید واژههای آشنا است و دائماً در زندگی خود آنها را تجربه میکنیم، در تفکر لیبرال- دموکراسی غرب هیچ نشانه ای از آنها نیست و برای غربیها قابل درک نمیباشد. قطعاً وقتی فرهنگ ولایی بر جامعه حاکم باشد، هیچ قدرتی نمیتواند در مقابل انسانهای مومن ایستادگی کند و این به فرهنگ مقاومت و مقابله با شیاطین و استکبار جهانی تبدیل میشود، که همگی از طریق این اصول ایمانی به دست میآید. انِشاءالله همه ما بتوانیم عامل به این فرامین قرآنی و مروّج و مبیّن آنها در جامعهی دینی خود باشیم.
