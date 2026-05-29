به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، سید محمدهاشم پوریزدان‌پرست در صد و بیست و هشتمین نشست از سلسله مباحث «جهاد تبیین» و هشتمین جلسه از موضوع «بررسی ابعاد مختلف جنگ رمضان»، که در سالن شهید آیت الله دستغیب حرم مطهر برگزار شد، به بررسی سبقه تاریخی عهدشکنی قوم یهود پرداخت و گفت: در قرآن کریم دو واژه «ایمان» و «اَیْمان» به کار رفته است که از لحاظ ظاهری شبیه به همدیگر و تنها تفاوت آن دو از لحاظ اِعراب‌گذاری است. اولی به معنای باور قلبی و دیگری به معنای عهد و پیمان است. در هیچ جای قرآن ذکر نشده که با قومی اعم از یهود، نصاری و غیره به خاطر نوع ایمان و باور قلبی او مبارزه کنیم ولی بر مبارزه با عهدشکنان تاکید شده است. خداوند در آیه ۱۲ سوره مبارکه توبه می فرماید: «وَإِنْ نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ»؛ «و اگر پیمان هایشان را پس از تعهدشان شکستند و در دین شما زبان به طعنه و عیب جویی گشودند، در این صورت با پیشوایان کفر بجنگید که آنان را [نسبت به پیمان هایشان] هیچ تعهدی نیست، باشد که [از طعنه زدن و پیمان شکنی] بازایستند». در این جا به صورت قاطع آمده است که با رهبران کفر بجنگیم چون آن ها پایبندی به تعهدشان ندارند. سردمدار این عهدشکنی در طول تاریخ، قوم یهود است. پیامبر اسلام(صلوات الله علیه) با قوم یهود «بنی قریظه» پیمان صلح بسته بودند و روابط را محکم کرده بودند ولی آن‌ها در جنگ احزاب به مسلمانان خیانت و به مشرکین کمک کردند، و بعدها پیامبر قاطعانه با آنها برخورد کرد.

استاد دانشگاه شیراز، اظهار کرد: مسائل گوناگون منطقه ما، مسائل تاریخی است که باید از ابعاد مختلف، بخصوص جنبه تاریخی ریشه‌یابی شود، لذا اگر بخواهیم صرفا با توجه به به اخبار سیاسی روزمره، جنگ رمضان را تحلیل کنیم، دچار خطای بزرگی می شویم. دشمن تمام تلاش خود را می‌کند که مسائل امّت اسلامی به فراموشی سپرده شود و توجه ما تنها به مسائل سرزمینی خود معطوف گردد. دشمنی استکبار، محدود به ایران نیست بلکه همه آحاد امّت اسلامی را در بر می‌گیرد. آن‌ها در برهه‌های گوناگون تاریخی برنامه‌ها و نقشه‌های پلید خود را پیاده کرده‌اند و امروز به نقطه ایران رسیده‌اند.

وی ادامه داد: هزاران سال است که ملت‌های مسلمان با دولت‌های غرب منازعه دارند. غربی‌ها با راه انداختن جنگ‌های صلیبی و جنگ‌ بالکان، توانستند بر کشورهای مغرب، مصر و لیبی، سلطه پیدا کنند. در جنگ جهانی اول، عثمانی‌ها توسط استعمار تجزیه و به کشورهای کوچک اطراف حاشیه خلیج فارس، تقسیم شدند. مناطق بسیار کوچکی که حتی نمی‌توان آن‌ها را یک کشور و حتی یک وطن قلمداد کرد. کشورهایی که توسط گروهی خاندان فاسد بی‌دین اداره می شود. آیت الله بهجت(رضوان الله علیه) فرمودند که سرزمین‌های اسلامی را استعمار به خاندان و حاکمان فاسد در ازای غارت اموال نفتی رشوه دادند. همانگونه که آن‌ها اموال و سپرده های بانکی ایران را که شاه به دولت آمریکا و اروپا سپرده بود به محض تسخیر لانه جاسوسی بلوکه کردند. امروز، کشورهای عربستان، قطر، کویت و امارات، هزاران میلیارد دلار در بانک‌های آمریکایی سپرده دارند که اگر کوچک‌ترین خطایی از آن‌ها سربزند، پولشان مصادره و بلوکه می‌شود.

پوریزدان‌پرست با بیان اینکه یهود در پشت جنگ هزار ساله بین مسلمانان و غربی‌ها، قرار دارد، گفت: قوم یهود که پیشینه‌ای سه هزار ساله دارد، به دنبال حاکمیت بر جهان است. آن‌ها در بسیاری از جهات ترقی کرده‌اند؛ امروزه کنترل غرب در بسیاری از مسائل اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای، دانشگاهی و ... در اختیار قوم یهود است. حتی در بین کشورهای اسلامی از جمله عربستان نفوذ کرده‌اند.

وی گفت: رهبر شهید انقلاب(رضوان الله علیه) فرمودند: «رژیم صهیونیستی یک دولت نیست؛ یک باند جنایت کار و یک باند قاتل و یک باند تروریست اند»( سخنرانی در مراسم تنفیذ دولت چهاردهم، ۷/۵/۱۴۰۳). جمهوری اسلامی امروز درگیر مبارزه با چنین باند جنایت‌کاری است.

استاد دانشگاه شیراز، اظهار کرد: قرآن کریم در آیات متعدد به قوم یهود پرداخته و خصلت‌های زشت آن‌ها را بیان کرده است. در آیه ۴۶ سوره مبارکه نساء می‌خوانیم: «مِنَ الَّذِینَ هَادُوا یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ...»؛ «... ...برخی از یهودیان منحرف حقایق کتاب آسمانی را با تفسیرهای ناصواب و تحلیل های غلط از جایگاه اصلی آن تغییر می دهند...». آن‌ها خود را محبان خداوند می‌دانند که البته بسی تحریف‌گرند. در قانون اهل یهود هیچ منطق مشخصی وجود ندارد. البته طبق نص قرآن کریم، بنی‌اسرائیل قومی است که خوب و بد دارند و در آیه ۴۷ سوره مبارکه بقره آمده است که خداوند آن ها را بر جهانیان برتری داده است ولی این باند تبهکار در این قوم جایگاهی ندارند.

وی در ادامه به فروپاشی امپراطوری عثمانی اشاره کرد و گفت: حدود ۱۱۰ سال پیش، دولت عثمانی تجزیه شد و کشورهای قطر، عربستان، یمن، عمان، کویت، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، ترکیه و مجموعه ای در اروپا از آن جدا شد. از آن دوران ضعف و افول مسلمانان و تمدن اسلامی آغاز گردید و استعمارگران بر مسلمانان علی الخصوص اهل تسنن مسلط شدند. پان عربیسم، به خصوص در دهه ۱۹۵۰ و۱۹۶۰ میلادی جهت اجماع کشورهای عربی و مقابله با دخالت کشورهای غربی در امور جهان عرب توسط جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر آغاز شد. اصول پان‌عربیسم ناصر بر پایه وحدت عربی، سوسیالیسم و ضداستعمار استوار بود. او معتقد بود عرب‌ها یک ملت واحد هستند که توسط زبان، تاریخ و فرهنگ مشترک متحد شده‌اند و باید در برابر نفوذ خارجی متحد شوند. اما با جنگ شش‌روزه اعراب در سال ۱۹۶۷، که با بستن تنگه تیران توسط ناصر آغاز شد، شکست فاجعه‌بار عرب‌ها رقم خورد و درنهایت منجر به افول پان‌عربیسم شد.

پوریزدان‌پرست به تأسیس رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: از طرف دیگر، با حمایت یهودیان ثروتمند از جمله خاندانی یهودی (اشاره به خاندان روتچیلد / Rotchild) که ثروت افسانه‌ای آن‌ها، زبانزد خاص و عام است و حدود ۳۵۰ سال است بر تمام امورات اروپا و آمریکا از قبیل اقتصاد، دانشگاه، رسانه، خبرگزاری و غیره حاکمند، رژیم اسراییل در راستای تشکیل «تمدن بزرگ یهود» در خاورمیانه، در سال ۱۹۴۸ تأسیس آغاز شد و در انطباق با سیاست‌های استعمار و امپریالیسم غرب به‌ سوی اهداف ننگین خود گام‌هایی خاموش برداشت.

وی اظهار کرد: بعد از شکست و فروپاشی دولت عثمانی، در راستای حفظ منافع یهودیان و تسلط بر آینده جهان، درخواست «اعلامیه بالفور»( تشکیل دولت یهود در سرزمین فلسطین) توسط دولت انگلیس در سال ۱۹۱۷ میلادی داده شد و در ادامه مردم فلسطین را از سرزمین های خود بیرون کردند. در سال ۱۹۶۷ دولت شکل‌گرفته یهود در قالب اسرائیل، به فرودگاه های کشورهای عربی مصر، اردن و سوریه حمله کرد و تمام هواپیماهای آنها را مورد هدف قرار دادند و اعراب در این جنگ، طی ۶ روز شکست خوردند و صحرای سینا، تپه های جولان، العریش و کرانه باختری دست اسرائیل افتاد. هدف اسرائیل تصاحب سرزمین‌هایی است که از نیل تا فرات قرار دارند؛ از کانال سوئز که برای منافع استعمار حکم حیات دارد تا فرات که از ترکیه آغاز می‌شود و صهیونیست‌ها تا دجله و کارون یعنی مرز ایران، اهداف دارد.

استاد دانشگاه شیراز، گفت: تئوریسین‌های صهیونیست‌ها متوجه شدند که دو کشور مصر و ایران در جهان اسلام، با تمدنی درخشان و با مردمی با همبستگی‌های دینی، ملی، تاریخی و فرهنگی، مانعی در مقابل آن‌ها برای نیل به اهداف سلطه‌جویانه هستند. لذا در خصوص مصر، با دادن امتیازاتی از جمله واگذاری صحرای سینا، رسمیت بخشیدن به موجودیت اسرائیل را از مصر طلب نمودند و در کمپ دیوید آن را به امضا رساندند. این ارتباط مصر با اسرائیل باعث شد که آنها از هم فروبپاشند، البته که فرجام هر کشوری که با رژیم صهیونیستی ارتباط داشته باشد، چیزی جز فروپاشی نیست. اسرائیلی‌ها با وارد کردن مواد مخدر وچاپ پول‌های تقلبی بدون پشتوانه با ایجاد تورم، کمر مصر را شکستند و این کشور را به طرف خود کشاندند. یهودیان، در خصوص ایران نیز هدف تجزیه کشور را دنبال می‌کنند و در این راه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نقشه‌های جدید خود را پیاده کردند که البته به لطف الهی، همواره ناکام بوده اند.