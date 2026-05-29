​​​​​​​توزیع ۲۰ رأس گوسفند و هزار بسته معیشتی

حجت الاسلام والمسلمین ثارالله زارع در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، اظهار کرد: فعالیتهای جهادی این مجموعه در ایام عید سعید قربان و دهه ولایت، با همدلی خیرین و همراهی دلهای مهربان به اوج خود رسید. در این راستا، ۲۰ رأس گوسفند به مناسبت عید قربان توسط خیرین تهیه، قربانی و در مسیر اطعام و کمک به خانوادههای نیازمند قرار گرفت.
مدیرعامل موسسه خیریه محبان ثارالله در ادامه اضافه کرد: مجموع هزینههای مربوط به خرید و قربانی کردن این ۲۰ رأس گوسفند بالغ بر ۴۹۰ میلیون تومان بوده است. هر بسته گوشت قربانی حدود ۷۰۰ گرم وزن دارد. طبق برنامهریزی انجام شده، بخشی از این گوشتها همزمان با عید قربان میان نیازمندان توزیع شد و مابقی آنها نیز به مناسبت دهه ولایت و همزمان با میلاد امام هادی(ع) (۱۱ خرداد) به همراه سبد معیشتی میان خانوادههای تحت پوشش توزیع خواهد شد.
به گفته حجت الاسلام والمسلمین زارع از تمامی خیرینی که با نذرهای خالصانه خود در این کار خیر شریک بودند، صمیمانه قدردانی میکنیم. بیشک، مشارکت شما باعث شد تا بتوانیم در این ایام پرفیض، خدمترسانی به نیازمندان را با کیفیت بالاتری انجام دهیم.
افزایش هزینه بستههای معیشتی و توزیع جهیزیه
وی در خصوص وضعیت بستههای معیشتی اعلام کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، هزینه هر بسته معیشتی نسبت به نوبتهای گذشته افزایش یافته است، از این رو هزینه بستههای قبلی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه بستههای جدید ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، این موسسه در روز دوشنبه، همزمان با ایام ولایت و میلاد امام هادی(ع)، برنامهای گسترده را اجرا میکند که شامل توزیع هزار بسته معیشتی و ۱۲ سری جهیزیه برای خانوادههای نیازمند است. این اقدامات در راستای حمایت از خانوادههای جوان و نیازمند و همچنین تأمین معیشت سالمندان و افراد تحت پوشش انجام میشود، توزیع این بستهها و جهیزیهها با نظارت دقیق و با هدف رسیدن به دقیقترین و نیازمندترین اقشار جامعه انجام خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین زارع یادآور شد: موسسه محبان ثارالله با تکیه بر کمکهای مردمی و خیرین، همواره تلاش کرده است تا در ایام خاص و مناسبتهای مذهبی، خدمات خود را به نیازمندان گسترش دهد و نشاندهنده همبستگی اجتماعی در جامعه باشد. این اقدامات ارزشمند، نمادی از همدلی و همیاری در جامعه است و نشان میدهد که با وجود شرایط سخت اقتصادی، خیرین و مردم میتوانند با کنار هم قرار گرفتن، گرهای از کار نیازمندان باز کنند و شادی را به خانههای آنها ببرند.
وی با بیان اینکه موسسه محبان ثارالله از تمامی کسانی که در این مسیر همراهی کردهاند، تشکر کرده و از عموم مردم دعوت میکند تا در صورت امکان، در فعالیتهای آتی این موسسه مشارکت کنند تا بتوانند خدمات خود را به سایر نیازمندان نیز گسترش دهند، خاطرنشان کرد: این موسسه با توجه به شرایط تورمی، هزینه هر بسته معیشتی را به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده و همزمان با توزیع ۱۲ سری جهیزیه، گامی بلند در جهت حمایت از خانوادههای نیازمند برداشته است.
