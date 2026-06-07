ولایت حضرت علی(ع) نماد رهبری معنوی، اخلاقی و اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم، در مناطق مختلف بنگلادش از جمله امامباره صدرغات شهر چیتاگونگ، مراسم مذهبی و نشستهای علمی-فرهنگی برگزار شد.
در این مراسم، «مولانا امجد حسین» به عنوان سخنران اصلی، به تبیین پیشینه تاریخی واقعه غدیر و جایگاه آن در تاریخ اسلام پرداخت.
وی با اشاره به رویداد غدیر خم اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) در مسیر بازگشت از حجةالوداع، در منطقه غدیر خم مسلمانان را گرد هم آوردند و در خطبهای مهم، دست حضرت علی بن ابیطالب(ع) را بالا برده و فرمودند: «مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَهٰذَا عَلِیٌّ مَوْلاهُ»؛ یعنی «هر کس که من مولای او هستم، علی نیز مولای اوست.»
مولانا امجد حسین افزود: ولایت حضرت علی(ع) تنها به معنای رهبری سیاسی نیست، بلکه نمادی از رهبری معنوی، اخلاقی و اجتماعی نیز به شمار میرود. زندگی و سیره آن حضرت، الگویی ممتاز برای هدایت امت اسلامی به سوی وحدت، عدالت و حقیقت است.
در این مراسم، مؤمنان و ارادتمندان اهلبیت(ع) با قرائت اشعار، منقبتها و مدایح در شأن امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، ارادت خود را ابراز کردند.
این برنامه با دعا و نیایش برای برقراری صلح، پیشرفت و وحدت در میان امت اسلامی و همچنین رهایی و سعادت ملتهای ستمدیده جهان به پایان رسید.
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