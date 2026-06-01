کاپیسا در عید قربان میزبان نزدیک به ۱۰۰ هزار گردشگر داخلی شد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ مقامهای محلی طالبان در استان کاپیسا افغانستان از افزایش چشمگیر سفرهای داخلی در تعطیلات عید سعید قربان خبر دادند و اعلام کردند که نزدیک به ۱۰۰ هزار گردشگر داخلی در این ایام از جاذبههای طبیعی و تاریخی این استان بازدید کردهاند.
نصرتالله نصرت، رئیس فرهنگ و گردشگری سازمان اطلاعات و فرهنگ طالبان در کاپیسا افغانستان، گفت این استان در روزهای عید به یکی از پرترددترین مقاصد گردشگری داخلی افغانستان تبدیل شده است.
به گفته او، بهبود وضعیت امنیتی و فراهم شدن شرایط مناسبتر برای رفتوآمد شهروندان، زمینه افزایش سفر به ولایتهای مختلف از جمله کاپیسا را فراهم کرده است.
مسئولان محلی، آبوهوای معتدل، مناظر سرسبز، درههای خوشمنظره، آبشارها، باغها و چشمهسارهای طبیعی را از مهمترین جاذبههای این استان عنوان میکنند؛ ظرفیتهایی که هر ساله شمار زیادی از گردشگران را به این منطقه جذب میکند.
بر اساس این گزارش، شهرستانهای دارای جاذبههای طبیعی در تعطیلات اخیر بیشترین میزان بازدید را ثبت کردهاند.
کارشناسان حوزه گردشگری نیز معتقدند توسعه زیرساختها، حفاظت از آثار تاریخی و ارائه خدمات مناسب به مسافران میتواند به رشد پایدار این بخش کمک کند و ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی افغانستان را به فرصتهای اقتصادی تبدیل سازد.
در سالهای اخیر، افزایش سفرهای داخلی باعث شده است بسیاری از استانهای افغانستان در تعطیلات رسمی با موج گسترده گردشگران روبهرو شوند؛ روندی که به باور تحلیلگران میتواند به تقویت اقتصاد محلی، افزایش درآمد جوامع میزبان و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر منجر شود.
