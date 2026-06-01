به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تحرکات جنگطلبانه تازه رژیم صهیونیستی علیه لبنان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برای توجه فوری؛ آتشبس میان ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، آتشبسی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، محسوب میشود.»
وی افزود: «نقض این آتشبس در هر یک از جبههها، به منزله نقض آن در تمامی جبههها است.»
عراقچی تاکید کرد: «ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هرگونه نقض این آتشبس خواهند بود.»
شایان ذکر است جنگنده های رژیم صهیونیستی ساعتی قبل منطقه الزهرانی در جنوب لبنان را بمباران کردند.
همچنین گزارش شده که یک پهپاد اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت به پرواز درآمد.
لازم به ذکر است امروز نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور بمباران ضاحیه جنوبی بیروت را صادر کرده بود.
همچنین مناطق مجدل زون، حداثا، المجادل، الشهابیه، العدوسیه، المروانیه و صریفا هدف قرار گرفتند.
............
پایان پیام
نظر شما