لایحه انحلال کنست و یک شوک تا فروپاشی کامل رژیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بحران سیاسی در سرزمینهای اشغالی وارد مرحله تازهای شده است؛ بهگونهای که رئیس ائتلاف حاکم در اسرائیل، با مشارکت تمامی رؤسای فراکسیونهای ائتلاف، رسماً لایحه انحلال پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) را ارائه کرد.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد «آویر کاتز» رئیس ائتلاف حاکم، این لایحه را به طور رسمی به کنست ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، تاریخ نهایی انحلال هنوز مشخص نشده و قرار است در جریان مذاکرات کمیسیون کنست تعیین شود. با این حال، پیشبینی میشود که این لایحه چهارشنبه هفته جاری برای رأیگیری نهایی مطرح شود.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که اختلافات میان بنیامین نتانیاهو و احزاب حریدی (یهودیان ارتدوکس افراطی) بر سر قانون معافیت طلاب مدارس دینی از خدمت سربازی به اوج رسیده است؛ موضوعی که به یکی از جدیترین شکافهای سیاسی در ساختار حاکمیتی اسرائیل تبدیل شده است.
هشدار تحلیلگر اسرائیلی درباره «فروپاشی»
همزمان با تشدید بحران سیاسی، «الون میزراهی» نویسنده و تحلیلگر اسرائیلی، در یادداشتی تند، وضعیت کنونی اسرائیل را نشانهای از حرکت این رژیم به سمت فروپاشی توصیف کرد. او نوشت پارلمان اسرائیل عملاً به انحلال خود رأی داده و تاریخ انتخابات عمومی بعدی بهزودی اعلام خواهد شد.
میزراهی با اشاره به اختلاف بر سر معافیت حریدیها از خدمت سربازی تاکید کرد که این بحران، شکافهای عمیق اجتماعی و سیاسی در اسرائیل را آشکار کرده است؛ بهویژه در شرایطی که به تأکید وی «جنون نسلکشی اسرائیل» این تنشها را تشدید کرده است.
وی افزود: «جمعیت اسرائیل از گروههایی تشکیل شده که قاطعانه یکدیگر را رد میکنند و با بدتر شدن جایگاه اسرائیل در همه شاخصها، این تنشها فقط شدیدتر خواهد شد.»
میزراهی تصریح کرد: این کشور به معنای واقعی کلمه در قتل، جنون و جنایت غرق شده است.
این تحلیلگر اسرائیلی همچنین در یادداشت خود پیشبینی کرد دولت جدیدی در اسرائیل تشکیل نخواهد شد.
او نوشت: «اسرائیل تنها یک شوک جدی تا فروپاشی کامل فاصله دارد و هرجومرج سیاسی، اجتماعی و نظامی تا پایان، بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمره آن خواهد بود. واین زشت خواهد بود.»
