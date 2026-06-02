بیکاری در کابل؛ خبرنگار افغانستانی به فروش هندوانه و آب روی آورد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ عبدالمعید هاشمی، خبرنگار و نویسنده افغانستانی، اعلام کرده است که به دلیل بیکاری و برای تأمین هزینههای زندگی، در منطقه قلعه زمانخان در احمدشاه بابا مینه کابل به فروش آب آشامیدنی و هندوانه مشغول شده است.
او با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی خود گفته است: «بزرگترین کمک این خواهد بود که یک بطری آب و هندوانه از من بخرید.» هاشمی تأکید کرده که برای تأمین نفقه فرزندانش ناچار شده مسیر شغلی خود را تغییر دهد و به کار خیابانی روی بیاورد.
این خبرنگار پیشین همچنین مدعی شده است که شهرداری کابل برای استفاده از فضای کاری در خیابان، از او در هر متر مربع ۶۰ افغانی اجاره دریافت میکند؛ هزینهای که به گفته او با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، فشار مضاعفی بر زندگیاش وارد کرده است.
هاشمی در بخشی دیگر از سخنانش با لحنی صمیمی گفته است: «با من کمی بنشینید و گفتگو کنید؛ اگر شاعر، نویسنده یا خبرنگار هستید، صحبتهای تخصصی خواهیم داشت و اگر ملا هستید، برادر شما هم طالبالعلم است.»
انتشار تصاویر و روایت زندگی او در شبکههای اجتماعی با بازتاب گسترده همراه شده و شماری از کاربران از نهادهای مسئول، مقامات محلی و تاجران خواستهاند برای حمایت از او و فراهم کردن فرصت شغلی مناسب اقدام کنند.
برخی کاربران نیز با انتقاد از وضعیت موجود، این رخداد را نمادی از تضعیف جایگاه اجتماعی خبرنگاران، نویسندگان و اهل فرهنگ در افغانستان دانستهاند؛ مسئلهای که به باور آنان میتواند به مهاجرت، انزوا یا از دست رفتن ظرفیتهای فکری و فرهنگی منجر شود.
.............
پایان پیام/
نظر شما