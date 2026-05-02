وزیر خارجه اسپانیا: خواهان پایان جنگ علیه ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خوزه مانوئل آلبارز گفت که کشورش از تلاش‌ها در این زمینه حمایت می‌کند و این پیام را به همتای ایرانی خود منتقل کرده است.

وزیر خارجه اسپانیا وضعیت جنوب لبنان را مشابه آنچه در غزه اتفاق افتاد و مصداق «دیپلماسی نظامی و سیاسی» دانست و خاطرنشان کرد که این واقعیت مانع بازگشت ساکنان به خاکشان می‌شود.

وی در مورد پایگاه‌های آمریکایی در اسپانیا اظهار داشت که علیرغم تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره خارج کردن نیروها از آن، همچنان عملیاتی هستند و تصمیم نهایی در مورد این پایگاه‌ها همچنان تابع حاکمیت اسپانیا است.

البارز از دستگیری یک شهروند اسپانیایی توسط اسرائیل که در «ناوگان جهانی پایداری» حضور داشت انتقاد و خاطرنشان کرد که برخی از بازداشت‌شدگان نیاز به معاینات پزشکی در بیمارستان‌ها دارند.

