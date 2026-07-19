به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مایکل شوئر، افسر پیشین سازمان سیا، در تحلیلی درباره وضعیت نظامی و سیاسی ایالات متحده، به شکستهای متوالی این کشور در جنگهای پس از جنگ جهانی دوم اشاره کرد.
شوئر گفت: باید به خاطر داشته باشید که ما از سال ۱۹۴۵ تاکنون در هیچ جنگی پیروز نشدهایم و حتی مطمئن نیستم وارد جنگی شده باشیم که واقعاً ارزش جنگیدن داشته باشد.
وی معتقد است ریشه این شکستها در جهل استراتژیک مقامات آمریکایی نهفته است و افزود: مشکل اساسی اینجاست که هیچکس کتاب تاریخ نخوانده است. اگر خوانده بودند، میدانستند که ایرانیها قرار نیست فرار کنند؛ آنها هرگز فرار نمیکنند.
شوئر با انتقاد از سطح دانش حاکمان فعلی آمریکا، اظهار داشت: شما با دولتی در آمریکا روبهرو هستید که ناآگاهی کاملی از جهان نشان میدهد و هیچکس در این دولت وجود ندارد که بتواند درباره ویژگیهای ایران و نحوه رفتار این کشور در شرایط بحران و درگیری، توضیحی درست ارائه دهد.
این افسر سابق سازمان سیا در پایان تأکید کرد که آمریکا در حال تکرار همان سناریوهای شکستخورده است و گفت: این دقیقاً همان مشکلی است که ما در عراق و ویتنام داشتیم؛ نادیده گرفتن واقعیتهای میدانی و شناخت نادرست از دشمن.
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