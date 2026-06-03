آشنایی با معارف خطبه غدیر در کتاب «وقتی خدا راضی شد»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «وقتی خدا راضی شد» به قلم رضا اخوی با موضوع آشنایی با معارف خطبه غدیر توسط انتشارات زائر آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها که در ۱۰۶ صفحه قطع رقعی منتشر شده است.
این کتاب قطرههایی از اقیانوس خطبه غدیر است که تلاش کرده با الهام از سخنان پیامبر اعظم صلیالله علیه و آله و سلم کام تشنه معرفتجویان و حقپویان مؤمن را از زلال کلامش سیراب نماید و برای نورانیت مسیر سبک زندگی علوی توشه برگیرد.
در پایان این کتاب پرسشنامهای با ۱۴ سؤال تنظیم شده که برای برگزاری مسابقات فرهنگی به مناسبت عید غدیر مناسب است.
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