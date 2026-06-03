به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «هزار حدیث در فضائل امیرالمومنین(ع)» به زبان روسی ترجمه و منتشر شد.
این کتاب درباره گردآوری احادیث و روایاتی در بیان فضایل و مناقب امام علی علیهالسلام است. نگارنده در این مجموعه، با مراجعه به منابع مختلف روایی شیعه و اهل سنت، هزار روایت که در بیان ابعاد مختلف شخصیت والای امیرالمومنین علیهالسلام آمده را برگزیده و آنها را در قالب پنج بخش که دارای هجده فصل و 201 عنوان بوده، سامان داده است.
اسلام، علم، فضایل و مناقب، غدیر، امامت، ولایت، خلافت، آثار مخالفت با امام علی علیهالسلام، دوستی و دشمنی با علی علیهالسلام، برتری شیعیان، مظلومیت و شهادت، عناوین محورهای اصلی مطرحشده درباره مولای متقیان علیهالسلام در این مجموعه روایی است.
ارایه متن اصلی روایتها و پرهیز از هرگونه شرح و توضیح پیرامون آنها از ویژگیهای بارز این اثر میباشد.
کتاب «هزار حدیث در فضائل امیرالمومنین(ع)» اثر «علیرضا صابری یزدی»، از سوی «دنیس مسلاو» به زبان روسی ترجمه شده و در قطع وزیری منتشر شده است.
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