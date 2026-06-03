به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «هزار حدیث در فضائل امیرالمومنین(ع)» به زبان روسی ترجمه و منتشر شد.

این کتاب درباره گردآوری احادیث و روایاتی در بیان فضایل و مناقب امام علی علیه‌السلام است. نگارنده در این مجموعه، با مراجعه به منابع مختلف روایی شیعه و اهل سنت، هزار روایت که در بیان ابعاد مختلف شخصیت والای امیرالمومنین علیه‌السلام آمده را برگزیده و آن‌ها را در قالب پنج بخش که دارای هجده فصل و 201 عنوان بوده، سامان داده است.

اسلام، علم، فضایل و مناقب، غدیر، امامت، ولایت، خلافت، آثار مخالفت با امام علی علیه‌السلام، دوستی و دشمنی با علی علیه‌السلام، برتری شیعیان، مظلومیت و شهادت، عناوین محورهای اصلی مطرح‌شده درباره مولای متقیان علیه‌السلام در این مجموعه روایی است.

ارایه متن اصلی روایت‌ها و پرهیز از هرگونه شرح و توضیح پیرامون آن‌ها از ویژگی‌های بارز این اثر می‌باشد.

کتاب «هزار حدیث در فضائل امیرالمومنین(ع)» اثر «علیرضا صابری یزدی»، از سوی «دنیس مسلاو» به زبان روسی ترجمه شده و در قطع وزیری منتشر شده است.

................................

پایان پیام/ 167