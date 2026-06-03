تمدید ارسال آثار به پویش مردمی و خانواده ولایت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تمدید ارسال آثار به پویش مردمی و خانواده ولایتبه گزارش ایکنا، مهلت ارسال آثار به پویش مردمی و خانواده ولایت که از سوی بنیاد بین‌المللی غدیر با مشارکت کانون‌های خدمت رضوی استان تهران به مناسبت عید غدیرخم برگزار می‌شود تا ۲۲ خردادماه سال جاری تمدید شد.

این پویش در محورهایی همچون به عشق علی می‌خوانم شامل اجرای سرود، تلاوت قرآن و دکلمه در وصف علی(ع)، تلاوت نور شامل ختم صلوات و تلاوت قرآن هدیه به پیشگاه حضرت علی(ع) و خبرنگار رضوی شامل ارسال گزارش ویدئویی از جشن‌های محلی و خانوادگی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان به منظور ارسال اثر به این پویش می‌توانند به نشانی ble.ir/Pooyeshedahevelayat در پیام‌رسان بله مراجعه کنند.

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