به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه «شب شعر روح نستوه» به همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) قم چهارشنبه ۱۳ خردادماه برگزار می‌شود.

به مناسبت سی و هفتمین سالروز ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) و عید غدیر خم شب شعری با عنوان «روح نستوه» در بیت تاریخی حضرت امام(ره) با حضور و شعرخوانی شعرای برجسته کشور همچون ناصر فیض، محمدی مبارز، سید محمدجواد شرافت، حسن خسروی وقار، سید مهدی موسوی و حجت‌الاسلام والمسلمین خانمحمدی برگزار خواهد شد.

همچنین این برنامه با اجرای سیدعلی نقیب همراه خواهد بود و عموم اساتید و علاقه‌مندان عرصه شعرخوانی و هنر می‌توانند ساعت ۲۱ روز چهارشنبه سیزدهم خردادماه در این مراسم شرکت کنند.

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