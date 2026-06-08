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همبستگی با ملت ایران؛ بیش از ۱۵۰ حقوقدان بنگلادشی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
کد مطلب: 1824496
همبستگی با ملت ایران؛ بیش از ۱۵۰ حقوقدان بنگلادشی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

۱۵۶ نفر از وکلا و حقوقدانان منطقه خولنا بنگلادش با امضای نامه‌ای رسمی خطاب به سفیر جمهوری اسلامی ایران در داکا، ضمن اعلام همبستگی با ملت ایران، تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در اقدامی قابل توجه از سوی نخبگان حقوقی بنگلادش، ۱۵۶ نفر از وکلا و حقوقدانان منطقه خولنا با امضای نامه‌ای رسمی خطاب به سفیر جمهوری اسلامی ایران در داکا، ضمن اعلام همبستگی با ملت ایران، تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید خلیل رضوی، رئیس شورای علمای امامیه بنگلادش، با اشاره به این اقدام اظهار داشت: جامعه حقوقی منطقه خولنا با احساس مسئولیت انسانی و حقوقی، در برابر حوادث اخیر و تجاوزات صورت‌گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران موضع‌گیری کرده و حمایت خود را از ملت ایران اعلام نموده است.

وی افزود: در این نامه، حقوقدانان بنگلادشی با ابراز نگرانی عمیق نسبت به پیامدهای انسانی و امنیتی این تجاوزات، تأکید کرده‌اند که حمله به یک کشور مستقل، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، تهدید امنیت عمومی و وارد آمدن خسارت به غیرنظامیان، نقض آشکار اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل و حقوق بنیادین بشر است و نمی‌توان در برابر چنین اقداماتی سکوت کرد.

رئیس شورای علمای امامیه بنگلادش خاطرنشان کرد: امضاکنندگان این نامه تصریح کرده‌اند که تداوم سیاست‌های تجاوزکارانه نه تنها امنیت و ثبات منطقه را با مخاطره مواجه می‌سازد، بلکه اصول عدالت، حاکمیت ملی کشورها و صلح جهانی را نیز تضعیف می‌کند. آنان بر این باورند که هیچ ملت مستقلی نباید در معرض تجاوز، تهدید و مجازات‌های جمعی قرار گیرد.

در این نامه همچنین ضمن اعلام همبستگی صمیمانه با ملت ایران، مراتب همدردی با خانواده‌های قربانیان ابراز شده و از سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و مجامع جهانی خواسته شده است برای توقف تجاوزات و پاسخگو ساختن عاملان آن، اقدامات عملی و مؤثری را در دستور کار قرار دهند.

گفتنی است این نامه با امضای ۱۵۶ نفر از وکلا، قضات بازنشسته، حقوقدانان و اعضای جامعه حقوقی منطقه خولنا به سفارت جمهوری اسلامی ایران در داکا ارسال شده و بازتابی از همدلی و حمایت نخبگان حقوقی بنگلادش با ملت ایران در برابر تجاوزات اخیر به شمار می‌رود.

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