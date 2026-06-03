انتقاد تند نماینده پارلمان اروپا از احتمال دعوت طالبان به بروکسل

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، از تصمیم احتمالی اتحادیه اروپا برای گفتوگو با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان انتقاد کرده و خواستار خودداری از دعوت نمایندگان این گروه به بروکسل شده است.
نیومن روز سهشنبه، ۱۲ خرداد، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نباید از نمایندگان طالبان برای مذاکره به پایتخت بلژیک دعوت شود.
او تأکید کرد که هرگونه چشمپوشی از اصول و ارزشهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ازای توافقهای مرتبط با اخراج مهاجران، میتواند اعتبار و امنیت این اتحادیه را زیر سؤال ببرد.
این عضو پارلمان اروپا که پیش از این نیز بارها از سیاست تعامل با طالبان انتقاد کرده بود، بار دیگر تأکید کرد که مشروعیتبخشی به این گروه و انجام معامله سیاسی با آن قابل قبول نیست و نباید به بهانه حل مسائل مهاجرتی از ارزشهای حقوق بشری فاصله گرفت.
اظهارات نیومن در حالی مطرح میشود که برخی منابع دیپلماتیک در ماه حمل به خبرگزاری فرانسه گفته بودند اتحادیه اروپا در نظر دارد هیأتی از طالبان را برای گفتوگو درباره بازگرداندن پناهجویان افغان به بروکسل دعوت کند.
طرح این موضوع با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق مهاجران روبهرو شده است.
منتقدان هشدار میدهند که چنین اقدامی میتواند به تقویت جایگاه سیاسی طالبان منجر شود، در حالی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان با انتقادهای گسترده جامعه جهانی مواجه است.
در همین حال، ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از دولتهای اروپایی خواسته است در سیاستهای مرتبط با مهاجران افغان تعهدات حقوق بشری خود را حفظ کنند و از تصمیمهایی که ممکن است حمایتهای موجود از پناهجویان را تضعیف کند، خودداری کنند.
همچنین فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و دهها نهاد حقوق بشری افغان و بینالمللی نگرانی عمیق خود را نسبت به هرگونه تعامل رسمی با طالبان در موضوع بازگشت مهاجران ابراز کردهاند.
این نهادها هشدار دادهاند که بازگرداندن افغانها به کشوری که همچنان با بحرانهای اقتصادی و انسانی و محدودیتهای گسترده حقوقی مواجه است، میتواند پیامدهای جدی برای بازگشتکنندگان داشته باشد.
با وجود این انتقادها، طالبان تاکنون درباره اظهارات تازه هانا نیومن و مخالفتهای مطرحشده با دعوت احتمالی این گروه به بروکسل واکنشی نشان ندادهاند.
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