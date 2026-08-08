به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از پرماجراترین و خبربرانگیزترین امرِ زمانه‌ی خبربرانگیز ما، خبر است که کمتر در آن مداقه و اندیشه می‌کنیم. رغم آنکه آگاهیم که بنیان داشتِ انسان و انسانیت را نشاید جز به آگاهی و دانایی توصیف کرد. و نیز می‌دانیم که جهان آگاهی را عناصر و سپاهیانی است که به قلم و بیان آن را پاس می‌دارند و نگهبانان دانایی‌اند و خویش را وقف بر آگاهی ساخته‌اند.

امروز در جهان بیکران اندیشه‌ها، با تلاش صادقانه آگاهی‌بخشان است که شعاع آفتاب اندیشه‌های نجات و ناب پیدا و آشکار می‌شوند و با چکاچک قلم و رسایی بیان اهالی خبر و رسانه، رخدادها رخ می‌نمایند و جان‌ها آگاه و هشیار می‌گردند.

و چون خود پیش و بیش از همه از اندیشه‌ها و افکار سره و ناسره و رخدادهای تلخ و شیرین آگاه می‌گردند، جان آگاه‌ترند و بیدارتر، و به همین اسباب در رنج و آلام مردمان از وقایع مؤلمه و غم‌بار، دردمند و رنجورتر!

هر که او بیدارتر پر دردتر هر که او آگاه‌تر رخ زردتر

۱۷ مرداد را که به نام افسران جهان‌آگاهی و پیکارگران عرصه آگاهی‌بخشی، دانایی، حاملان اندیشه و بیدارگران اقلیم خبر نام نهاده شد و بدین نسبت و سبب که سال‌روز شهادت شهیدی جان‌آگاه و مجاهدی در میدان قلم و بیان است، گرامی می‌داریم و زحمات و مساعی همه شاهدان سخت‌کوش ساحت خبر و رسانه را ارج می‌نهیم.

به سبب ارجمندی این حرفه خطیر، روز پاسداشت‌شان به سال‌روز شهیدی والا و مظلوم از این عرصه شریف مزین است. انتظار است همه کسانی که در این عرصه مسئولیتی دارند، شرافت شهدا، عزت ایران عزیز، اعتلای دین و فرهنگ اسلامی و وحدت ملی در سایه رهبری معظم را پاس بدارند و مطمح نظر خویش سازند تا ملک و ملت و ایران و ایرانیان سربلند بمانند و خود نیز نزد خدا و خلق عزیز و شرافتمند بمانند.

و نیز توقع است مسئولان در تجلیل از این قشر فرهیخته و سخت‌کوش به سخن بسنده نکنند و در عمل ارج نهند و تسهیلات و تدابیری برای دوام و صیانت از حرفه و خدمت‌شان فراهم سازند و حقوق‌شان را پاس بدارند و بر آنان حرمت نهند.

در پایان صمیمانه‌ترین تبریک و تهنیت‌مان را همراه با خالصانه‌ترین دعاها و بهترین آرزوها به مناسبت این روز خجسته تقدیم همه شما سخت‌کوشان و راویان صادق عرصه خبر می‌کنیم.

موفق و سالم و سربلند باشید.

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