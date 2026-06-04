به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر اطلاع رسانی هادی العامری دبیرکل سازمان بدر تشکیل کمیته ای به ریاست العامری برای پیگیری پرونده انحصار سلاح در دست حکومت را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، محمد رعد، مدیر دفتر اطلاع رسانی هادی العامری گفت: قاطعانه اخبار منتشر شده رسانه‌ها و محافل سیاسی درخصوص تشکیل کمیته‌ای در چارچوب هماهنگی به ریاست العامری برای پیگیری پرونده انحصار سلاح در دست حکومت را تکذیب می کنیم.

محمد رعد تاکید کرد که چارچوب هماهنگی هیچ کمیته ای با این هدف تشکیل نداده است.

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