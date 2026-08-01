به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ العامری دبیرکل سازمان بدر عراق، در دیدار با خانواده‌های شهدای تیپ ۳۰ حشد شعبی ضمن ابراز همدردی و تسلیت گفت: «برای عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا آمده‌ایم؛ خون‌های آنان هدر نخواهد رفت و قطعاً انتقامشان گرفته خواهد شد.» وی افزود که این شهدا در مسیر دفاع از عراق جان خود را فدا کرده‌اند و فداکاری آنان فراموش نخواهد شد.

دبیرکل سازمان بدر با اشاره به تهدیدهای امنیتی علیه عراق اظهار داشت: «کسانی که دیروز خودروهای بمب‌گذاری‌شده و نیروهای انتحاری می‌فرستادند، امروز بار دیگر با ارسال موشک‌ها بازگشته‌اند.» وی این اقدامات را در ادامه تلاش‌ها برای ایجاد ناامنی در عراق ارزیابی کرد.

العامری در پایان سخنان خود بر حفظ اقتدار و یکپارچگی عراق تأکید کرد و گفت: «عراق پیروز خواهد شد و همچنان قدرتمند و متحد باقی خواهد ماند.»

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