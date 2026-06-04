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رئیس شورای علمای شیعه پاکستان:

امام خمینی(ره) چراغ فروزان جهان معاصر است/ رهبر شهید مقتدرانه پرچم امام خمینی(ره) را بر دوش کشید

۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۵۹
کد مطلب: 1822527
امام خمینی(ره) چراغ فروزان جهان معاصر است/ رهبر شهید مقتدرانه پرچم امام خمینی(ره) را بر دوش کشید

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، در پیامی به مناسبت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره) را «چراغی فروزان در تاریکی‌های جهان معاصر» توصیف کرد که راه آزادی، استقلال و عزت را به ملت‌های مسلمان و مستضعفان جهان نشان داد. وی با اشاره به شعار «نه شرقی، نه غربی»، تأکید کرد که انقلاب اسلامی توانست معادلات قدرت‌های شرق و غرب را برهم زند و الگویی جدید از استقلال سیاسی، فرهنگی و دینی به جهان معرفی کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، در پیامی با گرامیداشت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: امام خمینی(ره) نه تنها ملت ایران را از چنگال نظام فاسد و استبدادی شاهنشاهی نجات داد، بلکه به عنوان چراغی فروزان در تاریکی‌های جهان معاصر، راه آزادی، استقلال و عزت را به ملت‌های مسلمان و مستضعفان جهان نشان داد.

امام خمینی(ره)؛ یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های علمی و انقلابی جهان اسلام

در این پیام آمده است: امام خمینی(ره) یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های علمی و انقلابی جهان اسلام بود که با بهره‌گیری از دانش، آگاهی، بینش عمیق دینی و حضور فعال در میدان عمل، توانست مسلمانان را در مسیر صحیح هدایت کند. ایشان با رهبری انقلاب اسلامی، تصویری واقعی، زنده و آرمانی از اسلام را به جهانیان ارائه داد و نمونه عملی حکومت مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را به نمایش گذاشت؛ الگویی که آثار و برکات آن همچنان در سراسر جهان اسلام قابل مشاهده است.

وی افزوده است: امروز سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) را در شرایطی گرامی می‌داریم که دشمنان اسلام، به‌ویژه صهیونیسم و استکبار جهانی، تلاش‌های فراوانی برای مقابله با جریان انقلاب اسلامی انجام داده‌اند. آنان با به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی که ادامه‌دهنده راه و اندیشه‌های امام راحل بود، گمان کردند می‌توانند از گسترش و تأثیرگذاری انقلاب اسلامی جلوگیری کنند، اما به لطف الهی این انقلاب همچنان با اقتدار، عزت و پویایی به مسیر خود ادامه داده و آرمان‌های آن زنده و الهام‌بخش باقی مانده است.

این عالم برجسته پاکستانی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و تربیتی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرده است: امام راحل با الهام از سیره و روش پیامبران الهی، درصدد بیدار ساختن استعدادها، ارزش‌های معنوی و ظرفیت‌های نهفته در وجود انسان‌ها بود. ایشان از آغاز مبارزات خود تا واپسین لحظات عمر شریفشان، همواره در میدان عمل حضور داشتند و به عنوان یک مصلح بزرگ اجتماعی و دینی، مسئولیت هدایت جامعه را بر عهده گرفت.

وی یادآور شده است: امام خمینی(ره) با رهبری حکیمانه و اهداف بلند الهی، ملت عظیم ایران را به سوی عزت، استقلال و خودباوری هدایت کرد و وظایف خطیر خویش را به بهترین شکل ممکن به انجام رساند. زندگی پربار و سرشار از مجاهدت ایشان این پیام را به ملت‌ها می‌دهد که با تقویت روحیه اعتماد به نفس، اراده برای تحول و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی، می‌توان توطئه‌های قدرت‌های استکباری را ناکام گذاشت و زمینه پیشرفت و سربلندی ملت‌ها را فراهم ساخت.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان در بخش دیگری از پیام خود تصریح کرده است: عظمت شخصیت امام خمینی(ره) تنها به رهبری انقلاب اسلامی ایران محدود نمی‌شود. ایشان در حالی که ملت ایران را از نظام کهنه، فاسد و وابسته شاهنشاهی رهایی بخشید، در سطح جهانی نیز به عنوان مشعلی فروزان و الهام‌بخش ظهور کرد. در آن دوران کمتر کسی تصور می‌کرد که جنبشی مستقل بتواند خارج از چارچوب قدرت‌های شرق و غرب شکل گیرد و به پیروزی برسد. اما انقلاب اسلامی ایران با شعار ماندگار «نه شرقی، نه غربی» توانست این معادلات را برهم زند و الگویی جدید از استقلال سیاسی، فرهنگی و دینی را به جهان معرفی کند.

اسلام؛ نظام جامع و کامل برای اداره جامعه

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان همچنین با اشاره به دستاوردهای فکری و سیاسی امام خمینی(ره) اظهار داشته است: پس از استقرار نظام اسلامی مبتنی بر اندیشه‌های امام راحل، بسیاری از تبلیغات و شبهاتی که درباره ناتوانی اسلام در اداره جامعه و حکومت مطرح می‌شد، بی‌اعتبار گردید. امام خمینی(ره) با ارائه نظریه ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی، به صورت عملی ثابت کرد که اسلام تنها یک دین عبادی نیست، بلکه یک نظام جامع و کامل برای اداره زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها در همه ابعاد است.

وی تأکید کرده است: تجربه موفق جمهوری اسلامی نشان داد که اسلام برای تمامی عرصه‌های زندگی، از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ، عدالت اجتماعی و روابط بین‌الملل، برنامه و راهکار دارد. از این رو ملت‌ها و جوامع مختلف می‌توانند با بهره‌گیری از اندیشه‌ها و آموزه‌های امام خمینی(ره)، راه‌های مقابله با ظلم، استعمار و بی‌عدالتی را بیاموزند و زمینه رهایی مستضعفان و مظلومان جهان را فراهم سازند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی در پایان خاطرنشان کرده است: شخصیت، اندیشه و میراث امام خمینی(ره) همچنان منبع الهام ملت‌های آزاده جهان است و هرچه زمان می‌گذرد، ابعاد مختلف تفکر و نهضت ایشان بیش از پیش آشکار می‌شود. امروز نیز جهان اسلام برای دستیابی به عزت، وحدت، استقلال و عدالت، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از آموزه‌ها و آرمان‌های آن رهبر بزرگ الهی است.

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