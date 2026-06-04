امام خمینی(ره) چراغ فروزان جهان معاصر است/ رهبر شهید مقتدرانه پرچم امام خمینی(ره) را بر دوش کشید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، در پیامی با گرامیداشت سیوهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: امام خمینی(ره) نه تنها ملت ایران را از چنگال نظام فاسد و استبدادی شاهنشاهی نجات داد، بلکه به عنوان چراغی فروزان در تاریکیهای جهان معاصر، راه آزادی، استقلال و عزت را به ملتهای مسلمان و مستضعفان جهان نشان داد.
امام خمینی(ره)؛ یکی از برجستهترین شخصیتهای علمی و انقلابی جهان اسلام
در این پیام آمده است: امام خمینی(ره) یکی از برجستهترین شخصیتهای علمی و انقلابی جهان اسلام بود که با بهرهگیری از دانش، آگاهی، بینش عمیق دینی و حضور فعال در میدان عمل، توانست مسلمانان را در مسیر صحیح هدایت کند. ایشان با رهبری انقلاب اسلامی، تصویری واقعی، زنده و آرمانی از اسلام را به جهانیان ارائه داد و نمونه عملی حکومت مبتنی بر ارزشهای اسلامی را به نمایش گذاشت؛ الگویی که آثار و برکات آن همچنان در سراسر جهان اسلام قابل مشاهده است.
وی افزوده است: امروز سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) را در شرایطی گرامی میداریم که دشمنان اسلام، بهویژه صهیونیسم و استکبار جهانی، تلاشهای فراوانی برای مقابله با جریان انقلاب اسلامی انجام دادهاند. آنان با به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی که ادامهدهنده راه و اندیشههای امام راحل بود، گمان کردند میتوانند از گسترش و تأثیرگذاری انقلاب اسلامی جلوگیری کنند، اما به لطف الهی این انقلاب همچنان با اقتدار، عزت و پویایی به مسیر خود ادامه داده و آرمانهای آن زنده و الهامبخش باقی مانده است.
این عالم برجسته پاکستانی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و تربیتی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرده است: امام راحل با الهام از سیره و روش پیامبران الهی، درصدد بیدار ساختن استعدادها، ارزشهای معنوی و ظرفیتهای نهفته در وجود انسانها بود. ایشان از آغاز مبارزات خود تا واپسین لحظات عمر شریفشان، همواره در میدان عمل حضور داشتند و به عنوان یک مصلح بزرگ اجتماعی و دینی، مسئولیت هدایت جامعه را بر عهده گرفت.
وی یادآور شده است: امام خمینی(ره) با رهبری حکیمانه و اهداف بلند الهی، ملت عظیم ایران را به سوی عزت، استقلال و خودباوری هدایت کرد و وظایف خطیر خویش را به بهترین شکل ممکن به انجام رساند. زندگی پربار و سرشار از مجاهدت ایشان این پیام را به ملتها میدهد که با تقویت روحیه اعتماد به نفس، اراده برای تحول و ایستادگی در برابر سلطهطلبی، میتوان توطئههای قدرتهای استکباری را ناکام گذاشت و زمینه پیشرفت و سربلندی ملتها را فراهم ساخت.
رئیس شورای علمای شیعه پاکستان در بخش دیگری از پیام خود تصریح کرده است: عظمت شخصیت امام خمینی(ره) تنها به رهبری انقلاب اسلامی ایران محدود نمیشود. ایشان در حالی که ملت ایران را از نظام کهنه، فاسد و وابسته شاهنشاهی رهایی بخشید، در سطح جهانی نیز به عنوان مشعلی فروزان و الهامبخش ظهور کرد. در آن دوران کمتر کسی تصور میکرد که جنبشی مستقل بتواند خارج از چارچوب قدرتهای شرق و غرب شکل گیرد و به پیروزی برسد. اما انقلاب اسلامی ایران با شعار ماندگار «نه شرقی، نه غربی» توانست این معادلات را برهم زند و الگویی جدید از استقلال سیاسی، فرهنگی و دینی را به جهان معرفی کند.
اسلام؛ نظام جامع و کامل برای اداره جامعه
رئیس شورای علمای شیعه پاکستان همچنین با اشاره به دستاوردهای فکری و سیاسی امام خمینی(ره) اظهار داشته است: پس از استقرار نظام اسلامی مبتنی بر اندیشههای امام راحل، بسیاری از تبلیغات و شبهاتی که درباره ناتوانی اسلام در اداره جامعه و حکومت مطرح میشد، بیاعتبار گردید. امام خمینی(ره) با ارائه نظریه ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی، به صورت عملی ثابت کرد که اسلام تنها یک دین عبادی نیست، بلکه یک نظام جامع و کامل برای اداره زندگی فردی و اجتماعی انسانها در همه ابعاد است.
وی تأکید کرده است: تجربه موفق جمهوری اسلامی نشان داد که اسلام برای تمامی عرصههای زندگی، از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ، عدالت اجتماعی و روابط بینالملل، برنامه و راهکار دارد. از این رو ملتها و جوامع مختلف میتوانند با بهرهگیری از اندیشهها و آموزههای امام خمینی(ره)، راههای مقابله با ظلم، استعمار و بیعدالتی را بیاموزند و زمینه رهایی مستضعفان و مظلومان جهان را فراهم سازند.
حجتالاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی در پایان خاطرنشان کرده است: شخصیت، اندیشه و میراث امام خمینی(ره) همچنان منبع الهام ملتهای آزاده جهان است و هرچه زمان میگذرد، ابعاد مختلف تفکر و نهضت ایشان بیش از پیش آشکار میشود. امروز نیز جهان اسلام برای دستیابی به عزت، وحدت، استقلال و عدالت، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهرهگیری از آموزهها و آرمانهای آن رهبر بزرگ الهی است.
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