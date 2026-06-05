فالح الفیاض: وجود الحشد الشعبی یک ضرورت دائمی برای عراق است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق وجود نیروهای امنیتی قدرتمند از جمله الحشد الشعبی را یک ضرورت دائمی برای عراق دانست و تاکید کرد این سازمان در جنگ اخیر در منطقه مشارکت رسمی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، الفیاض در مصاحبه با شبکه خبری العراقیه تأکید کرد چالش‌های امنیتی، وجود نیروهای امنیتی قدرتمند از جمله الحشد الشعبی را ضروری می‌سازد و این نیاز، یک ضرورت دائمی است.

وی همچنین گفت، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور «فک ارتباط» گروه‌های مسلح با تشکل‌های سیاسی را با هدف تقویت الحشد الشعبی و تبدیل آن به نهادی مستقل صادر کرده است تا با سایر عناوین و ساختارها تداخل نداشته باشد.

رئیس سازمان الحشد الشعبی خاطرنشان کرد موضوع فک ارتباط گروه‌های مسلح با تشکل‌های سیاسی در قانون الحشد الشعبی پیش‌بینی شده است و تمامی دستورات صادر شده بر این اصل تأکید دارند که الحشد الشعبی نباید تحت چارچوب‌های سیاسی فعالیت کند.

او همچنین تأکید کرد: قانون الحشد الشعبی تصریح کرده است که اعضای این نیرو باید ارتباط خود را با احزاب و جریان‌های سیاسی قطع کنند و اجازه فعالیت سیاسی نداشته باشند.

وی افزود الحشد الشعبی با برنامه‌ها و سیاست‌های دولت هماهنگ است و در اجرای موفق برنامه دولت نقش‌آفرینی خواهد کرد.

او در پایان تصریح کرد: الحشد الشعبی در جنگ اخیر به‌عنوان یک طرف رسمی حضور نداشت و هیچ دستوری برای دخالت در این درگیری‌ها دریافت نکرد.

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