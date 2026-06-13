به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در آستانه برگزاری بیست‌وسومین همایش شیرخوارگان حسینی، که در تالار شهید آیت الله دستغیب حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد، ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری همایش جهانی شیرخوارگان حسینی اظهار کرد: همان‌گونه که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرمایند: «إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّة»؛ «بدون تردید، ابراهیم [به تنهایی] یک امت بود»( آیه ۱۲۰ سوره مبارکه نحل). در عصر حاضر نیز رزمندگان توانمند و غیّوری را در جبهه حق مشاهده می‌کنیم که هر کدام به اندازه یک امّت هستند. علاوه بر این همایش که سال ها است در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم علیهماالسّلام برگزار می شود، ستاد مردمی پشتیبانی از جنگ رمضان امین ولایت، به برکت این بارگاه منوّر، کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم را جمع آوری و امکانات و اقلام مورد نیاز رزمندگان در خط مقدم جبهه را تأمین می‌کند.

تولیت آستان مقدس احمد بن موسی(ع)، در ادامه گفت: امام شهید انقلاب(رضوان الله علیه) فرمودند: در جمهوری اسلامی، هرجا که قرار گرفته‌اید، همان‌جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه‌ی کارها به شما متوجه است (دیدار با رئیس و مسئولان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۳۷۰). اگر این گونه فکر کنیم و در هر پست و جایگاهی که قرار داریم خود را مرکز ثقل دنیا بدانیم، تمام توان ما به کار گرفته می‌شود و فرصت‌ها تلف نمی‌گردد. هر زمانی که در کشور این‌گونه عمل شده، صد در صد پیروزی نهایی به دست آمده است. نمونه آن دفاع مقدس ۸ ساله است؛ در آن مقطع زمانی که هنوز سازوکار درست نظامی شکل نگرفته بود، رزمندگان ما با کمترین تجهیزات، بر اساس همین تفکر که هر کجا قرار داریم آنجا را مرکز دنیا بدانیم، در مقابل تمام قدرت‌های جهان و دو ابر قدرت آن زمان یعنی شوروی و آمریکا که مهمات، نقشه نظامی و اطلاعات به رژیم بعث صدام ارائه می‌دادند، قرار گرفتند و پیروز شدند. امام خمینی(رضوان الله علیه) به ما یاد دادند که «ما می‌توانیم»، و ما بر اساس همین الگو در وجودمان ما می‌توانیم را ترسیم کردیم و در خط مقدم با دشمن، دلاورانه جنگیدیم.

استاد دانشگاه تهران، گفت: همایش جهانی شیرخوارگان حسینی که در ۴۵ کشور جهان برگزار می‌شود، کار بسیار بزرگ و ارزشمندی است. پیام امروز این همایش این است که ما به یاد شیرخواره شش ماهه امام حسین علیه السّلام، هزاران فرزند شیرخوار خود را نذر می‌کنیم، عهد می‌بندیم و آنها را بیمه می‌نماییم. اگر تصاویرکودکان شهید مدرسه شجره طیّبه میناب را در مقابل تصاویر وحشی‌گری‌های جزیره اپستین قرار دهیم، پیام این همایش عظیم به درستی به دنیا مخابره می‌شود. بیشتر مردم دنیا واقعه عاشورا را نمی‌شناختند ولی با برگزاری بزرگ‌ترین راهپیمایی حماسی جهان در روز اربعین که به عشق امام حسین علیه السلام شکل می‌گیرد، واقعیت و پیام عاشورا، هر ساله به زیبایی به جهانیان منتقل می‌شود.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع)، در ادامه به اهمیت ماه محرم امسال اشاره کرد و گفت: امسال ما علاوه بر عزای حسینی(ع)، عزادار امام شهیدمان(رضوان الله علیه) و کودکان معصوم پرپر شده در جنگ رمضان هستیم. در شهرستان لامرد، بچه های شیرخوار مورد اصابت چندین ترکش قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. مسئولین و مردم باید با برنامه ریزی اصولی و درست، جنبه احساسی همایش شیرخوارگان حسینی امسال را پررنگ‌تر و برجسته‌تر کنند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، گفت: همانگونه که عاشورا پیام جهانی دارد و امام حسین علیه السّلام فرزند شیرخواره خود را بالای دست می‌گیرند و تقاضای آب می‌کنند و این‌گونه پاسخ ناجوانمردانه می‌گیرند، پیام کربلا و خون حضرت علی اصغر علیه السّلام، امسال باید شاخص تر و چشم گیرتر شود. بسیاری از انسان ها حتی در بین جوانان شیعه کسانی هستند که متوجه نیستند چرا امام حسین علیه السّلام، زنان و کودکان را همراه خود به کربلا بردند؟ می پرسند آیا این اقدام واقعا ارزش داشت؟ پاسخ آن روشن است وقتی اساس اسلام به خطر افتاد، امام معصوم(ع) هم باید جان خود را فدا کند. در بیانات حضرت امام خمینی(قدس سره) و امام شهید(رضوان الله علیه) مکرراً آمده است: اساس، اسلام است و برای حفظ اسلام، جان و هستی ما ارزشی ندارد. اسلام یعنی منشور آزادی انسان، اسلام یعنی منشور انسانیت، اسلام یعنی دینی که انسان در آن به عنوان اشرف مخلوقات الهی است، اسلام یعنی آن مکتبی که همه آرمان‌های بلند بشریّت در عصر حاضر در آن دیده شده است و بزرگترین انسان‌های عصر به خاطر آن به شهادت رسیده اند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: از افتخارات انقلاب اسلامی این است که شعارهای آن، شعارهای همه‌ی بشریت آزاده دنیا است؛ «عدالت، آزادی، استقلال، انسانیت، معنویت و اخلاق». این‌ها شعارهایی هستند که مرز سیاسی نمی‌شناسند و همه انسان‌های آزاده جهان حاضر هستند برای آن جان فدا کنند. در واقعه کربلا، هجده نفر از خاندان اهل‌بیت علیهم السلام و هر کسی که نسبتی با امام علی علیه السّلام داشتند به شهادت رسیدند. در مکتب ما، حضرت علی علیه السّلام و خاندان او نماد اسلام ناب هستند. و یزید، تجسم کفر و شیطان است که در طرف مقابل امام حسین علیه السّلام قرار دارد و این در تمام تاریخ ماندگار است. باید تا می توانیم روی انتقال این پیام کار کنیم. عصر ما نیز همین‌گونه است. امروز کربلا در حال تکرار است. امروز به جایی رسیده ایم که یزید ها، فرعون‌ها و نمرودهای جهان در کنار یکدیگر در مقابل خوبان عالم، جبهه مقاومت، شیعیان مخلص امام امیرالمومنین علیه السّلام، حضرت اباعبدالله الحسین علیه السّلام و خاندان عصمت و طهارت علیهم السّلام قرار گرفته اند. و البته به فرموده خداوند متعال، وعده الهی، پیروزی قطعی جبهه اسلام است؛ «وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ»؛ «و ما می‌خواستیم به آنان که در آن سرزمین به ناتوانی و زبونی گرفته شده بودند، نعمت های با ارزش دهیم، و آنان را پیشوایان مردم و وارثان گردانیم»( آیه ۵ سوره مبارکه قصص).

تولیت آستان مقدس، در پایان گفت: تاریخ، واقعه کربلا را دید، قبل از آن واقعه سقیفه و مسجد کوفه را دید و در نهایت به جایی می‌رسد که جبهه مستضعفین و جبهه مقاومت در راس جهان قرار گیرد. امروز در نقطه حساسی از تاریخ قرار داریم. همایش جهانی شیرخوارگان حسینی می‌تواند در همین عرصه مهم، نقش‌آفرینی و کارآمدی داشته باشد. اگر با همت و تلاش، پیام این همایش عظیم به درستی به جهانیان منتقل شود قطعاً دست‌یافتن به این هدف، شدنی است.