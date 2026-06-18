یادداشت | بعثت ملت ایران ادامه بعثت نبی و بعثت خون حسین علی (ع) است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امسال در حالی محرم سال ۱۴۴۸هجری قمری آغاز شد که یک سال از جنگ دوازده روزه آمریکایی و صهیونی ضد ملت قهرمان ایران عزیز می گذرد. همچنین شش ماه از کودتای آمریکایی و صهیونی دیماه سال گذشته که جمع زیادی از مردم عزیز ما را داغدار کرد نیز گذشته است . از نهم اسفند سال گذشته نیز کشور عزیز ما درگیر جنگ تحمیلی سوم شده است که در این جنگ نابرابر و ظالمانه آمریکایی وصهیونی جمعی از بهترین مردمان این سرزمین از جمله قائد اعظم امت اسلام، دانش آموزان مدرسه میناب، ورزشکاران شهرستان لامرد، رزمندگان و دانشمندان برجسته و مردم بی گناه که تنها جرمشان نه گفتن به شقی ترین و پلید ترین انسانهای این کره خاکی بود به شهادت رسیدند.

مردم ایران اسلامی در طول یک سال گذشته به تاسی از قیام امام حسین(علیه السلام) ودر ادامه مکتب حسینی بارها مبعوث شدند و به دشمنان ثابت کردند که هر وقت نیاز باشد مردم ایران عزیز به تاسی از بعثت پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) و فرزند بزرگوارش حسین بن علی ( علیهما السلام) مبعوث خواهند شد و همچنان که پیامبر اسلام با بعثت خویش نظام کفر و الحاد را نابود کرد و نظام توحیدی را در جهان حاکم کرد و امام حسین (علیه السلام با قیام خود اسلام اصیل را از انحراف نجات داد و باعث شد اسلام ناب در مسیر صحیح قرار بگیرد مردم ایران عزیز هم همزمان ضد کفر جهانی و الحاد جزیره نشینان اپستین و هم ضد انحطاط و انحراف مسلمان نماهای منطقه و جهان مبعوث شدند.

با توجه به شرایط فعلی جهان در هزاره سوم و در قرن ۲۱ به نظر میرسد شرایط حاکم برجهان امروز بسیار به دوران بعثت پیامبراسلام و همچنین دوران قیام عاشورا و نهضت امام حسین(ع) نزدیک است و در جهاتی شباهت هایی به آن دوره وعصر وجود دارند. چرا که از طرفی مسیحیان صهیونیسم در غرب و بویژه آمریکا و از سویی صهیونیسم جهانی با محوریت رژیم صهیونیستی و همچنین حاکمان مرتجع برخی کشورهای اسلامی مانند صدر اسلام و دوران امام حسین (ع) دست به دست هم داده اند تا چیزی از اسلام ناب محمدی باقی نماند و اسلام آمریکایی همه محدوده جهان اسلام را اشغال کند. امام شهید انقلاب هم در طول ۵۵ سال گذشته و بویژه در سالهای ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ در سخنرانی های متعدد به تحلیل سیره سیاسی امام حسن و امام حسین(علیهماالسلام) پرداخته است که این سخنرانی ها درقالب کتاب «دو امام مجاهد» توسط انتشارات دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی منتشر شده است.

احمد عارفخانی نویسنده کتاب اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری وکارشناس حوزه سیاست و رسانه در این یادداشت به واکاوی بعثت از دیدگاه امام شهید انقلاب در عصر نبوی ،عصر حسینی و عصر انقلاب اسلامی تا زمان شهادت ایشان و پس آن پرداخته است

از دیدگاه امام شهید انقلاب، ریشه‌های قیام حسینی (ع) در بعثت نبوی (ص) است

امام شهید انقلاب معتقد بودند که شباهت ها و خصوصیات مشترکی بین نهضت حسینی و بعثت نبوی وجود دارد ازجمله :مقابله یک تنه و تنهایی با دنیا،شجاعت و نترسیدن و حرکت رو به جلو از ویژگی های مشترک بعثت نبوی وقیام حسینی است.

رهبرشهید انقلاب تاکید داشتند که«از جمله‌ی مهم‌ترین خصوصیّات نهضت حسینی شباهت آن به بعثت نبوی است: «کار امام حسین علیه‌السلام در کربلا، با کار جدّ مطهّرش حضرت محمّدبن‌عبداللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در بعثت، قابل تشبیه و مقایسه است؛ قضیّه این است. همان‌طور که پیغمبر در آنجا یک‌تنه با یک دنیا مواجه شد، امام حسین هم در ماجرای کربلا یک‌تنه با یک دنیا مواجه بود؛ آن بزرگوار هم نترسید، ایستاد و جلو آمد؛ امام حسین هم نترسید، ایستاد و جلو آمد. حرکت نبوی و حرکت حسینی مثل دایره‌ی متّحدالمرکز هستند؛ به یک جهت متوجّهند. لذا اینجا "حُسَینٌ مِنّی وَ اَنَا مِن حُسَین"(الارشاد، ج ۲، ص ۱۲۷) معنا پیدا میکند. این عظمت کار امام حسین است.»( ۲۴/۰۹/۱۳۷۵ )

با بررسی و واکاوی نهضت و قیام امام خمینی(ره) از آغاز دهه هجری شمسی۴۰ و بویژه سالهای ۴۲ و ۴۳ ویژگی هایی در این قیام ونهضت مشاهده می شود که هم منبعث و برگرفته از نهضت نبوی و حسینی است و هم در ساختار ،اهداف و نتایج بسیار بهم نزدیک هستند.

قیام امام راحل برای خدابود و این قیام منشاء نزول برکات و توجهات ربوی بود

حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب و خلف صالح امام شهید در پیامی که به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی (ره) صادر کردند تصرح کردندکه قیام امام راحل برای خدابود و این قیام منشاء نزول برکات و توجهات ربوی بود «رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، ملّت ایران را به قیام برای خدا دعوت کرده است، آری قیام لله، زیربنای مکتب امام است و از جمله مهمترین آثار و برکات وجودی ایشان، هدایت و تربیت و تأثیر شگرف بر جامعه بر اساس همین مبنا می‌باشد.

بعثت مردم ایران در یک سال اخیر هم شباهت هایی با بعثت نبوی و قیام حسینی دارد

رهبر شهید انقلاب هم در دیدار مردم آذربایجان شرقی در بهمن سال گذشته ، چند روز قبل از شهادت تاکید کردند که «ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خود را به خوبی بلد است و می‌داند که چه موقع چه کاری باید انجام دهد،ملت ایران می‌گوید ملتی مثل ما با چنین فرهنگ، سابقه و معارف عالی با کسانی همچون افراد فاسد حاکم بر آمریکا بیعت نخواهد کرد». به نظر می رسد بعثت مردم ایران در یک سال اخیر هم شباهت هایی با بعثت نبوی و قیام حسینی دارد چرا که از یک طرف در مقابل کفر و الحاد جزیره نشینان اپستین و از طرفی در مقابل انحطاط و انحراف سردمداران و حاکمان متظاهر و مسلمان نمای، بسیاری از کشورهای مسلمان ایستاده اند با نگاهی به اقدمات جبهه کفر و الحاد در طول دوسال اخیر که بیش از ۷۵ هزار زن و مرد ،کودک ونوجوان ،دختر و پسرو نوزادان بسیاری را در بخشی از جهان اسلام که امروزه فلسطین و غزه نامیده میشود به شیوهای وحشیانه و قرون وسطایی به شهادت رساندند و نه صدایی از دولتمردان کشورهای مسلمان شنیده شد و نه کشورهای به ظاهر متمدن و طرف دار حقوق بشر اقدامی در خور انجام دادند.

در این دنیای بزرگ، هیچ کس به امام حسین کمک نکرد!

امام شهید انقلاب معتقدند که امام حسین علیه السلام در زمانی قیام کرد که دنیا پر از ظلم و جور بود و به تنهایی برای نجات اسلام قیام کرد«در واقع، «جوهر حادثه‌ی عاشورا این است که در دنیایی که همه جای آن را ظلمت و فساد و ستم گرفته بود، حسین‌بن‌علی علیه‌السلام برای نجات اسلام قیام کرد و در این دنیای بزرگ، هیچ کس به او کمک نکرد! حتّی دوستان آن بزرگوار، یعنی کسانی که هر یک میتوانستند جمعیّتی را به این میدان و به مبارزه با یزید بکشانند، هر کدام با عذری، از میدان خارج شدند و گریختند!» (۱۰/۰۴/۱۳۷۱)

چقدر این کلام امام شهید به وضعیت یک سال اخیربعثت مردم ایران شباهت دارد ،مردم ایران عزیز در طول ۴۷ سال گذشته وبویژه دریک سال گذشته به تنهایی در مقابل تمام دنیای کفر و الحاد غربی و همچنین انحراف و انحطاط بسیاری از دولتمردان غرب زده و شرق زده کشورهای اسلامی ایستاده است و اوج این بعثت و نبرد جانانه در طول جنگ تحمیلی سوم برای همگان روشن شد

حکومت باطل یزید در پی بیعت گرفتن از امام حسین علیه‌السلام بود

امام شهید انقلاب معتقد بودند که حکومت یزید در تلاش بود که برای جنایات و اقدمات و حکومت ظالم خود تایید از امام بگیرد و راه این تایید رادرگرفتن بیعت از امام حسین (علیه السلام) می دانست رهبر شهید انقلاب تاکید کردند که« حکومت باطل یزید در پی بیعت گرفتن از امام حسین علیه‌السلام بود: «[یزید] توقّع داشت که این امامِ هدایت پای حکومت او را امضا کند؛ "بیعت" یعنی این. میخواست امام حسین علیه‌السلام را مجبور کند به جای اینکه مردم را ارشاد و هدایت فرماید و گمراهیِ آن حکومتِ ظالم را برای آنان تشریح نماید، بیاید حکومت آن ظالم را امضا و تأیید هم بکند! قیام امام حسین علیه‌السلام از اینجا شروع شد. ... توقّع کرد که امام حسین علیه‌السلام پای این سیه‌نامه‌ی تبدیل امامت اسلامی به سلطنت طاغوتی را امضا کند؛ یعنی بیعت کند. امام حسین فرمود: مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَه؛ (بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۳۲۵) حسین چنین امضائی نمیکند. امام حسین علیه‌السلام باید تا ابد به عنوان پرچم حق باقی بماند؛ پرچم حق نمیتواند در صف باطل قرار گیرد و رنگ باطل بپذیرد.»( ۰۹/۰۱/۱۳۸۱)

رهبر شهید انقلاب با شناختی که از غرب و بویژه سردمداران آمریکا و بخصوص از ترامپ جنایتکار داشتند با باز خوانی جمله امام حسین (ع) خطاب به یزید که فرمودند« مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَه؛» به یزید زمان و عصر ما که افرادی چون ترامپ هستند تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران و رهبر عظیم الشان آن هیچ وقت جنایات و اقدمات پلید آمریکایی و صهیونی را تایید نخواهند کرد و هیچ وقت به آمریکا اجازه نخواهد داد که مانند کشورهای منطقه غرب آسیا و دوران پهلوی کشور توسط غرب و استعمار نوین بلعیده شود.

شهدای کربلا بنابر احساس تکلیف در راه خداوند جهاد کردند و هیچ وقت مرعوب عده و تعداد دشمنان نشدند

از نظر امام شهید انقلاب شهدای کربلا بنابر احساس تکلیف در راه خداوند جهاد کردند و هیچ وقت مرعوب عده و تعداد دشمنان نشدند بر همین نگاه و مبنی ایشان معتقد بودند که« لذا عظمت شهدای کربلا به این است؛ یعنی برای احساس تکلیف ــ که همان جهاد در راه خدا و دین بود ــ از عظمت دشمن نترسیدند؛ از تنهایی خود، احساس وحشت نکردند؛ کم بودن عدّه‌ی خود را مجوّزی برای گریختن از مقابل دشمن قرارندادند»(۱۰/۰۴/۱۳۷۱)

قائد اعظم انقلاب و رهبر شهید انقلاب بارها در مقابل تهدیدات و حملات و هجمه های دشمنان با شجاعت ایستادگی کردند،در مقابل تهدید دشمن ساکت ننشتند وهیچ وقت مرعوب تعداد و قدرت نظامی دشمن آمریکایی و صهیونی نشدند بر همین مبنی مردم و ملت مبعوث ایران عزیز هم در یک سال گذشته علی الرغم تهدیدات نظامی فروان و بمباران های شدید در خیابان ها مقاوم ماندندو مردان حوزه نبرد و دیپلماسی هم شجاعانه در اقتدا به امام شهید و مردم و ملت مبعوث شده نه در نبرد نظامی و نه در نبرد دیپلماسی عقب نشینی نکردند

از جمله برکات بلند مدت نهضت و قیام امام حسین(ع) رشد دین در دنیا ،ریشه دار شدن اسلام اصیل ،پدیدار شدن ملت های مسلمان و پیشرفت علوم اسلامی وفقه بود

از نظر رهبر شهید انقلاب از جمله برکات بلند مدت نهضت و قیام امام حسین(ع) رشد دین در دنیا ،ریشه دار شدن اسلام اصیل ،پدیدار شدن ملت های مسلمان و پیشرفت علوم اسلامی وفقه بود لذا ایشان معتقد بودند که«در درازمدت هم امام حسین (علیه‌السلام) پیروز شد. شما به تاریخ اسلام نگاه کنید و ببینید چقدر دین در دنیا رشد کرد! چقدر اسلام ریشه‌دار شد! چگونه ملتهای اسلامی پدیدار شدند و رشد کردند! علوم اسلامی پیشرفت کرد، فقه اسلامی پیشرفت کرد و بالاخره بعد از گذشت قرنها، امروز، پرچم اسلام بر فراز بلندترین بامهای دنیا، در اهتزاز است. آیا یزید و خانواده یزید به این‌که اسلام این‌طور، روزبه‌روز رشد کند راضی بودند؟ آنها می‌خواستند ریشه اسلام را بکنند؛ می‌خواستند از قرآن و پیغمبر اسلام، اسمی باقی نگذارند. اما می‌بینیم که درست به عکس شد»(۱۰/۰۴/۱۳۷۱)

امروز که یکسال از بعثت اخیر مردم ایران عزیز از آغاز جنگ دوازده روزه می گذرد به اعتقاد دوست و دشمن وبه اعتقاد بسیاری در داخل کشوراز هر طیف و گرایش و مذهب و مسلک ایران سربلند تحت حاکمیت اسلام اصیل بسیار قوی تر ،منسجم تر ،با اعتماد به نفس بیشتر ، با اراده پولادین و به عنوان یکی از قدرتهای نوظهور در دنیای جدید ظهور کرده است و دنیا و حاکمان آن مجبورند به ابرقدرتی ایران اعتراف کنند.

در پی بعثت ملت ایران و جبهه مقاومت، بعثت امت اسلامی رقم خواهد خورد

حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب آثار و برکات بعثت مردم ایران را فراتر از مرزهای داخلی و حتی جبهه مقاومت می دادند و معتقدند که درآینده بعثت امت اسلامی رقم خواهد خورد.

ایشان در پیامی که به مناسبت حج ابراهیمی امسال صادر کردند به این امر هم پرداختن وتصریح کردند« با همین سلاح الله اکبر است که در پی بعثت ملت ایران و جبهه مقاومت، بعثت امت اسلامی رقم خواهد خورد ، امت اسلامی و ملت های منطقه ظرفیت ها و منافع مشترک زیادی دارند که نظم جدید و هندسه آینده منطقه و جهان را شکل خواهد داد.

..............

پایان پیام