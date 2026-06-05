پیام آیت الله فاضلی بهسودی درپی درگذشت آیت الله العظمی فیاض

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله فاضلی بهسودی، از علمای برجسته افغانستانی در قم، با صدور پیامی آیت الله العظمی فیاض را از اساتید و استوانه‌های حوزه علمیۀ بزرگ و کهن نجف اشرف دانست و درگذشت این مرجع تقلید شیعه را تسلیت گفت.

متن پیام آیت الله فاضلی به شرح ذیل است:

امام علی(ع): إِذَا مَاتَ‌ الْعَالِمُ‌ ثُلِمَ‌ فِی‌ الْإِسْلَامِ‌ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْ‌ءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.(مستدرک الوسائل، ج‌۹، ص۵۱)



خبر رحلت عالم جلیل القدر، یکی از اساتید و استوانه‌های حوزه علمیۀ بزرگ و کهن نجف اشرف، حضرت آیت‌اللّه العظمی آقای شیخ محمد اسحاق فیاض (رضوان اللّه علیه) باعث اندوه و تأسّف گردید.

آن عالم ربانی تمام عمر شریف خود را خالصانه و با کمال تواضع و تلاش مستمر در راه تحصیل علوم اهل‌بیت(ع)، تربیت شاگردان مبرّز، خلق آثار گرانسنگ فقهی و اصولی و حفظ حوزه علمیه نجف اشرف در سخت‌ترین شرایط و خدمت به امت اسلامی سپری کرد. امروز آثار شریف ایشان جزء منابع سطح عالی حوزه‌های علمیه و محل رجوع عالمان و اساتید مبرز قرار گرفته است. حکمت، اعتدال‌گرایی و توجّه و اصرار ایشان به وحدت و همگرایی امت اسلامی، سرمایه‌ای ماندگار دیگری برای جهان اسلام و الگوی برای طلاب علوم دینی خواهند بود.

اینجانب، این مصیبت مؤلمه را به محضرمبارک حضرت ولیعصر(ارواحنا له الفدا)، حوزه‌های علمیه به خصوص حوزه علمیه نجف اشرف، خاندان مکرم، شاگردان، مقلدین آن فقید سعید و مردم شریف افغانستان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای ایشان علودرجات، حشر و نشر با پیامبراکرم(ص) و اهل‌بیت مطهر ایشان و صبر و آرامش برای دوستانش مسئلت دارم.

محمد باقر فاضلی بهسودی

حوزه علمیه قم

۱۴۰۵/۳/۱۴ ش. برابر با ۱۸ذی‌حجه۱۴۴۷ق

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