به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای شیعیان استرالیا (SMCA) با صدور بیانیه‌ای، رحلت مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض را تسلیت گفت و این ضایعه را به حضرت ولی‌عصر(عج)، مراجع عظام تقلید، علمای حوزه‌های علمیه و شیعیان سراسر جهان تعزیت عرض کرد.

در این بیانیه آمده است که آیت‌الله العظمی فیاض، که در شهر مقدس نجف اشرف عراق دار فانی را وداع گفت، از برجسته‌ترین مراجع دینی جهان تشیع و از ارکان حوزه علمیه مبارک نجف به شمار می‌رفت.

شورای مسلمانان شیعه استرالیا تأکید کرد که این مرجع بزرگوار دهه‌های متمادی عمر خویش را در راه تدریس، پژوهش‌های دینی، تربیت طلاب علوم اسلامی و حفظ و گسترش معارف و اندیشه‌های اصیل شیعی صرف کرد و میراثی ماندگار از دانش، تقوا و خدمت به اسلام از خود بر جای گذاشت.

در ادامه این بیانیه، رحلت آیت‌الله العظمی فیاض فقدانی بزرگ برای پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) در سراسر جهان توصیف شده و آمده است که جامعه شیعی یکی از برجسته‌ترین عالمان و مراجع دینی خود را از دست داده است.

شورای مسلمانان شیعه استرالیا همچنین از درگاه خداوند متعال برای آن مرجع فقید، علو درجات و همنشینی با بندگان صالح الهی را مسئلت کرده و برای بازماندگان، شاگردان، علاقه‌مندان و عموم شیعیان صبر و آرامش آرزو کرده است.

این نهاد اسلامی در پایان با گرامیداشت خدمات علمی و دینی آیت‌الله العظمی فیاض، بر ماندگاری آثار و برکات علمی ایشان در حوزه‌های علمیه و جوامع شیعی تأکید کرد.

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