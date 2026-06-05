به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع دانشگاهیان افغانستان، در پی درگذشت آیت الله العظمی فیاض، پیام تسلیتی صادر کرده و ارتحال این فقیه بزرگ را خسارتی سنگین برای حوزه‌های علمیه، جامعه علمی جهان اسلام و ملت افغانستان دانست. متن کامل پیام را در ادامه مطالعه کنید.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ (بقره ۱۵۶)

با نهایت تأسف و تأثر، خبر ارتحال مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، فقیه وارسته، اصولی برجسته، استاد نامدار حوزه علمیه نجف اشرف و از مفاخر بزرگ علمی و معنوی افغانستان، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه)، موجب اندوه عمیق جامعه علمی، دینی و فرهنگی افغانستان و جهان اسلام گردید.

آن مرجع فرزانه، از شخصیت‌های کم‌نظیر عصر حاضر بود که با پشتوانه‌ای سترگ از دانش، تقوا، اخلاص و مجاهدت علمی، بیش از نیم قرن در عالی‌ترین سطوح حوزه علمیه نجف اشرف به تدریس، تحقیق، تربیت شاگردان و تبیین معارف اسلامی پرداخت و به عنوان یکی از ارکان برجسته مرجعیت شیعه، منشأ خدمات علمی و اجتماعی گسترده‌ای در جهان اسلام گردید.

حضرت آیت‌الله العظمی فیاض (رحمة‌الله‌علیه) که از سرزمین فرهنگ‌پرور افغانستان برخاست، با پیمودن مراتب عالی دانش و اجتهاد در مکتب فقاهت نجف، نام خویش را در زمره بزرگ‌ترین فقها و اندیشمندان معاصر ثبت نمود. آثار علمی ارزشمند، آرای اجتهادی عمیق و دیدگاه‌های راهگشای ایشان در حوزه‌های فقه، اصول، حدیث، رجال و مسائل مستحدثه، سرمایه‌ای ماندگار برای مراکز علمی و پژوهشی جهان اسلام به شمار می‌رود.

مجمع دانشگاهیان افغانستان، شخصیت علمی و معنوی آن مرجع فقید را نمادی از پیوند دانش، اخلاق، معنویت و مسئولیت اجتماعی می‌داند؛ شخصیتی که افزون بر مرجعیت دینی، در عرصه خدمت به مردم، حمایت از محرومان، توسعه مراکز علمی، فرهنگی و درمانی و تربیت عالمان و فرهیختگان برجسته، کارنامه‌ای درخشان و ماندگار از خود به یادگار گذاشت.

بی‌تردید ارتحال این فقیه بزرگ، خسارتی سنگین برای حوزه‌های علمیه، جامعه علمی جهان اسلام و ملت افغانستان است؛ اما میراث علمی گرانسنگ، شاگردان فرهیخته و آثار ارزشمند ایشان همچنان الهام‌بخش پژوهشگران، دانشجویان، عالمان و رهروان مسیر علم و فضیلت خواهد بود.

مجمع دانشگاهیان افغانستان این ضایعه بزرگ را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه نجف اشرف، قم و افغانستان، علمای اعلام، جامعه دانشگاهی و فرهنگی، ملت شریف افغانستان، شاگردان، ارادتمندان، مقلدان و بیت مکرم آن فقید سعید صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات، رضوان الهی و حشر با پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، و برای بازماندگان، شاگردان و دوستداران ایشان صبر، اجر و شکیبایی مسئلت می‌نماید.

یاد و نام آن مرجع فرزانه در تاریخ علمی و دینی افغانستان و جهان تشیع جاودانه خواهد ماند.

مجمع دانشگاهیان افغانستان

۱۴/ ۳ /۱۴۰۵

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