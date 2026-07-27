به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «احمد الفتلاوی» سخنگوی استانداری نجف اشرف، در گفتوگویی اظهار کرد که اجرای طرح جامع اربعین آغاز شده و تمامی نهادهای امنیتی، خدماتی و بهداشتی موظف شدهاند با بسیج کامل نیروها، تجهیزات و امکانات، بهترین خدمات را به زائران ارائه دهند و شرایط لازم برای تردد روان زائران به سمت کربلای معلی را فراهم کنند.
وی افزود این طرح با نظارت مستقیم «عماد الجزائری» رئیس کمیته عالی اربعین در حال اجراست و هماهنگی میان دستگاههای مختلف بهصورت میدانی دنبال میشود.
همچنین فرماندهی پلیس نجف با همکاری نیروهای کمکی اعزامی از سایر استانها و یگانهای مرزبانی، مسئولیت تأمین امنیت ورودیهای استان، ساماندهی حرکت زائران و تسهیل ورود و خروج آنان را بر عهده گرفته است.
سخنگوی استانداری نجف در پایان با اشاره به بخش خدماتی این طرح گفت: سازمان آتشنشانی، پلیس راهور، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، نیروهای الحشد الشعبی و تیپ رزمی امام علی(ع) نیز در قالب یک برنامه هماهنگ در اجرای طرح مشارکت دارند. استقرار نیروهای راهنمایی و رانندگی در تقاطعها و محورهای اصلی، افزایش آمادگی مراکز امدادی و حضور گسترده نیروهای امنیتی، از مهمترین اقدامات پیشبینیشده برای حفظ امنیت و ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین است.
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