فراخوان پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم صد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی استقبال و درخواست مخاطبان، مهلت ارسال اثر به جشنواره فیلم ۱۰۰، به مدت یک هفته تمدید شد.
پیش از این در متن فراخوان پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰، تاریخ ارسال آثار تا ۱۰ مرداد ماه اعلام شده بود که اکنون تا ١٧ مرداد ماه تمدید شده است.
جشنواره فیلم ۱۰۰ در سه بخش «ملی؛ نبرد برای آینده»، «بینالمللی؛ نبرد برای کودکان جهان» و «ویژه؛ نبرد برای وطن» پذیرای آثار علاقهمندان به ساخت فیلم کوتاه در شاخههای انیمیشن، مستند، داستانی و هوش مصنوعی است.
علاقهمندان میتوانند برای ارسال آثار خود و اطلاع بیشتر از جزئیات فراخوان، به سایت جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ به نشانی ۱۰۰fest.com مراجعه کنند.
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