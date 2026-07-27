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دانشگاه علوم پزشکی کربلا از اجرای طرح جامع بهداشت و درمان ویژه اربعین خبر داد

۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۶
کد مطلب: 1845771
دانشگاه علوم پزشکی کربلا از اجرای طرح جامع بهداشت و درمان ویژه اربعین خبر داد

دانشگاه علوم پزشکی کربلای معلی از آغاز اجرای طرح جامع بهداشت و درمان ویژه اربعین حسینی خبر داد و اعلام کرد در قالب این برنامه، ۸ بیمارستان دولتی و ۵ بیمارستان خصوصی برای ارائه خدمات رایگان و رسیدگی به موارد اورژانسی زائران آماده‌سازی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «أنور حمید الخفاجی» سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کربلا، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اظهار داشت که این طرح از پنجم ماه صفر آغاز شده و تا پایان رسمی مراسم اربعین ادامه خواهد داشت.

وی افزود این برنامه بر اساس دستور وزیر بهداشت عراق و استاندار کربلا، با دو محور اصلی ارائه خدمات درمانی به شهروندان و زائران و همچنین اجرای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار و ارتقای آگاهی‌های بهداشتی تدوین شده است.

وی با اشاره به امکانات پیش‌بینی‌شده برای این طرح، گفت ۹۶ دستگاه آمبولانس به همراه ۱۸۰ خودروی امدادی پشتیبان در نقاط مختلف مستقر شده‌اند و ۱۵ مرکز اورژانس در شهر قدیم و محورهای منتهی به کربلا تجهیز شده‌اند.

همچنین ۸ بیمارستان دولتی با پشتیبانی ۵ بیمارستان خصوصی، ۲۴ مرکز درمانی ثابت، ۸۷ مرکز درمانی پشتیبان، ۵۵ گروه سیار نظارت بر آب آشامیدنی و مواد غذایی و ۶۰ تیم واکنش سریع برای رسیدگی به وضعیت‌های اضطراری در حالت آماده‌باش قرار دارند.

الخفاجی در پایان از حمایت وزارت بهداشت و دولت محلی کربلا برای تأمین تجهیزات، نیروهای تخصصی، آمبولانس‌های جدید و ذخایر کافی خون و اکسیژن خبر داد و افزود مسئولیت ارائه خدمات درمانی در شهرک‌های اسکان زائران نیز با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی چند استان عراق از جمله بغداد، بصره، میسان، دیوانیه، مثنی، بابل و نجف اشرف انجام خواهد شد تا خدمات پزشکی در طول ایام اربعین بدون وقفه به زائران ارائه شود.

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