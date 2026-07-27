پلیس راهنمایی و رانندگی عراق: طرح ترافیکی اربعین بدون مشکل در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ «عدی سمیر» رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی عراق در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اظهار داشت که برای تمامی مناطق و تقاطعهای مسیر زائران، طرحهای میدانی ویژه تدوین شده و علاوه بر استقرار نیروهای تخصصی، از دیگر واحدها نیز برای تقویت مدیریت میدانی استفاده شده است تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا وضعیت اضطراری، اقدامات لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
وی با اشاره به اینکه تردد خودروها و زائران با نظم و روانی ادامه دارد، تأکید کرد تاکنون هیچ حادثه رانندگی یا رخداد امنیتی مرتبط با مراسم اربعین گزارش نشده است.
به گفته وی، این طرح با حمایت دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و معاونت امور پلیس وزارت کشور اجرا میشود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی عراق همچنین از هماهنگی کامل با دستگاههای خدماترسان، نیروهای امنیتی و یگانهای مستقر در مناطق مختلف خبر داد و افزود که ایستگاههای پلیس راهنمایی برای دور نگه داشتن خودروها از مسیرهای پیادهروی زائران و تأمین امنیت حرکت موکبهای حسینی در طول مسیر مستقر شدهاند.
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